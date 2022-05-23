《小傳日記》阿爺穩經濟，恒指公司好識計，唔再亂咁嚟！

《小傳日記》一年容易又季檢！恒指公司上個禮拜五（２０日）收市後就公布季檢結果，新

入隊有４隻藍戰士，分別係東方海外（００３１６）、中升（００８８１）、中芯

（００９８１）同埋中國宏橋（０１３７８），不過一早好似彗星隕落嘅瑞聲（０２０１８）就

要踢出隊，總共變成６９隻藍戰士。另外科指嗰邊就新入蔚來（０９８６６），踢走ＡＳＭ太平

洋（００５２２），維持３０隻。染藍新貴全日興高采烈；東方海外（００３１６）升多過６巴

仙，報２５８﹒８銀；中升（００８８１）升啲啲，報５１﹒９５銀；中芯（００９８１）升多

過３巴仙，報１６﹒８２銀；中國宏橋（０１３７８）升差唔多８巴仙，報９﹒８７銀

今次季檢結果都算係大爆冷，最鍾意ｔｉｐ染藍股嘅中金今次都估唔中，因為通常跟市值同

成交量嚟計，中金就估百度（０９８８８）、快手（０１０２４）同京東健康（０６６１８）呢

類熱炒科技股，殊不知今次恒指季檢一隻科技股都無。

其實今次恒指公司揀藍戰士可以話係相當「政治正確」，恒指入面而家已經有好幾隻大份又

熱炒嘅科網佬，過去為魚缸帶來嘅風風雨雨真係講起都猶有餘悸，再入科技佬落恒指真係會震唔

停。今次４隻新貴來自唔同行業之餘，最重要係都係受阿爺睇重嘅行業，包括航運、汽車、晶片

同埋基建，喺阿爺開衡ｔｕｒｂｏ刺激經濟之時，連內房佬都有得鬆綁，呢四大行業都唔會差得

去邊。

不過話說之前嗰兩三次季檢，染藍結果出爐之後，大部分新貴都要低尋一段時間，唔知今次

呢啲受到祝福嘅行業有無機會可以突破染藍魔咒呢？請請！





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