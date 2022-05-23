【新股上市】傳富衛上周通過上市聆訊，集資７８億目標下月掛牌

《經濟通通訊社２３日專訊》《星島日報》引述消息指，電訊盈科（００００８）主席李澤

楷旗下富衛集團（ＦＷＤ）上周已成功通過港交所（００３８８）上市聆訊，然而由於市況不穩

，暫時未有落實招股及路演時間表，會視乎本周市況，招股日期仍待最終決定，但目標是６月掛

牌。

富衛目前仍維持集資約１０億美元（約７８億港元）的目標，有望成為今年以來集資規模最

大的首次公開招股（ＩＰＯ）。富衛發言人不作評論。（ｈｌ）

