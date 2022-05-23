《經濟通通訊社２３日專訊》《星島日報》引述消息指，電訊盈科（００００８）主席李澤
楷旗下富衛集團（ＦＷＤ）上周已成功通過港交所（００３８８）上市聆訊，然而由於市況不穩
，暫時未有落實招股及路演時間表，會視乎本周市況，招股日期仍待最終決定，但目標是６月掛
牌。
富衛目前仍維持集資約１０億美元（約７８億港元）的目標，有望成為今年以來集資規模最
大的首次公開招股（ＩＰＯ）。富衛發言人不作評論。（ｈｌ）
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23/05/2022 09:16
【新股上市】傳富衛上周通過上市聆訊，集資７８億目標下月掛牌
《經濟通通訊社２３日專訊》《星島日報》引述消息指，電訊盈科（００００８）主席李澤
楷旗下富衛集團（ＦＷＤ）上周已成功通過港交所（００３８８）上市聆訊，然而由於市況不穩
，暫時未有落實招股及路演時間表，會視乎本周市況，招股日期仍待最終決定，但目標是６月掛
牌。
富衛目前仍維持集資約１０億美元（約７８億港元）的目標，有望成為今年以來集資規模最
大的首次公開招股（ＩＰＯ）。富衛發言人不作評論。（ｈｌ）
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