《宏觀論勢－李依萊》全球市場烏雲密布

《宏觀論勢》踏入６月，投資者消化俄烏戰爭的最新進展、中國在應對新一輪新冠疫情爆發

的同時，努力支持經濟增長以及公司相繼發布業績，金融市場仍出現過山車情況。

在整個財報季內，美國主要股指表現動蕩，出現不同的走勢，備受關注的方向標，股票公布表現

分化的業績－－或在某些情況下，盈利強勁但前瞻指引審慎。Ｎｅｔｆｌｉｘ、亞馬遜和

Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ的業績不及預期均導致股價大幅下跌，表明投資者對未來

增長假設改變高度敏感，以及失去了長期低利率前景支持的高估值倍數相當脆弱。

隨著美國通脹創紀錄新高，聯儲局已表明，該央行在全球增長持續面臨威脅的情況下依然會

堅決實施收緊政策的路徑。聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）在５月的會議上，如期上調聯邦基

金利率５０個基點，並表示將從６月份開始實施量化緊縮，以通過縮小所擁有的資產池，從金融

體系中抽離流動性。儘管聯儲局很可能會進一步加息５０個基點，但聯儲局主席鮑威爾向投資者

保證，更激進地加息７５個基點「並非委員會正在積極考慮的事情」，受此刺激，風險資產強勁

反彈。

由於波蘭和保加利亞供未能以盧布進行結算，俄羅斯天然氣工業股份公司停止向兩國供應天

然氣，歐洲受制於俄羅斯能源供應中斷的影響繼續嚴重打壓市場情緒。

投資者應提防俄羅斯制裁進一步升級的風險，包括歐盟可能對俄羅斯原油進口實施禁運，以

及俄羅斯可能採取的報復行動。

整體而言，俄烏戰爭仍是全球宏觀經濟前景的一個重大不確定性來源。衝突持續的時間越長

，由於大量難民逃離戰爭，導致人道主義危機蔓延到歐洲其他地區以及破壞政治穩定的風險就越

大。



＊中國和新加坡股市長期前景仍穩健＊



亞洲的經濟增長前景預期將受到通脹壓力、中國供應鏈問題和未來加息的影響。

在今年剩餘時間內，由於中國在財政政策方面仍有相當大的回旋餘地，預計財政政策將在支

持經濟發展方面發揮更核心的作用，但經濟提速的時機可能將較為滯後。

由於中國股票估值過低和長期前景仍樂觀，電訊、建築和基建相關行業、原材料和可再生能

源等享受政策支持的行業可望看好。

在大中華區以外，新加坡近期宣布進一步放寬其社區安全管理措施，例如取消團體人數限制

、簡化疫苗接種者旅遊框架以及取消除夜生活場所以外的所有活動的人數限制。相關措施於今年

４月２６日生效，應有助於支持其向國際社會重新開放邊境和經濟復甦。

鑒於戰爭的廣泛潜在後果、烏克蘭盟友的政策回應、俄羅斯的報復行動，以及很多主要經濟

體的持續通脹壓力和聯儲局的鷹派立場，投資者應注意避免撈底心態。在通脹上升和經濟周期放

緩的背景下，各國央行調整政策的速度不盡相同，這將繼續在各市場和資產類別中帶來較大波動

。由於聯儲局和其他主要央行表示未來將加大收緊貨幣政策的力度，實際利率（衡量企業和家庭

經通脹調整的實際利息成本）於近幾周大幅上升，逾兩年來首次高於零。實際孳息率上升為股票

和信貸帶來額外的不利因素。

投資者現時可望繼續利用市場反彈機會去槓桿化，並著眼進一步分散持倉風險，因為最新財

報季顯示多個行業的若干公司可維持強勁的盈利。大宗商品和另類投資亦是額外的分散投資產品

，可在短期內抵禦不利因素，亦可在中期內改善投資組合表現。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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