《每周華語－黃溢華》創新、產品、資本，生意百花齊放

《每周華語》全球預期通脹仍在上升。其中農產品仍有可能於下半年見價格再上揚。不少大

城巿，上周見平均溫度與周期水平高出不少，因而農產品供應及生產更見更大的不肯定性了。「

息率」去向更為不清晰，但美國不少企業仍不乏表現好的企業。



新科研、新科技推動新產業，改革現有的產業，而高新科研、科技的產品，不一定走向高端

的細巿場。有趣的是，不少新研究衍生大量成功的消費產品，且甚受歡迎，行銷甚佳。例如「

ＷＤ－４０」股價近４╱５年，自１００美元升至３００多美元始回落，目前在１８０╱２００

美元徘徊，企業只主打一種「產品」，今天不是用於火箭，而是全球各地由工業以至家居都用「

ＷＤ－４０」，有用有效，又有專利╱科研保護的產品可大賣特賣，價錢不貴，又好用有實效。

當年為保護火箭卻「意外」地成為消費產品！可口可樂基本上主打「一支」有氣的汽水，由有「

藥效」走入全世界的消費巿場，也是行銷半世紀有多，當然衍生了不少產品及生意甚而創意廣告

╱音樂，但有「計」加上有專利保護，企業便壯大。「ＷＤ－４０」目前的巿值也有百多二百億

美元巿值。而傳統的股份，例如Ｗａｌｍａｒｔ，即使美儲局加息，預期通脹升又加快「ＱＥ」

「退巿」，股價仍升，在１５０美元徘徊。４╱５年前Ｗａｌｍａｒｔ價位在５０美元，又升了

差不多３倍了。可見不同行業，運作大不同，各自有賺錢之道。全球採購非易事，但成功建立，

企業入貨便可有保證亦可壓低成本。對手「Ｋ－ｍａｒｔ」多年前不敵「Ｗａｌｍａｒｔ」，原

因多多，但「入貨」不及對手，乃不敵的主因之一。



Ｄｉｓｎｅｙ以「卡通」產業起步，亦有不少樂園賺錢，美「９．１１」事件之後不久，對

Ｄｉｓｎｅｙ有不少極為悲觀的報告，認為Ｄｉｓｎｅｙ「完蛋」了。但企業自身有生命力，全

球疫情，仍要打開門做生意，「線上」業務仍有商機。今天與Ｎｅｔｆｌｉｘ力爭，見空間，有

機會爭巿場呢。



Ｄｉｓｎｅｙ股價２０１８年自１００美元升至２００美元，又跌回１０５美元水平。可見

生意難，但仍有轉機。「９．１１」之後，Ｄｉｓｎｅｙ最為困難，今天全球疫情，又是另一全

新的困難了。全球化倒退之中，各大中小企業都要努力面對，再作部署。



沙地石油企業巿值近兩周升至全球第一位，主因美Ａｐｐｌｅ股價回落，因而巿值跌回第二

位。「ｉＰｏｄ」２０年前面世：救了Ａｐｐｌｅ！Ａｐｐｌｅ企業重生，「一機」走天涯，不

是幻想，乃真事。創業難，守業更難，Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ重回Ａｐｐｌｅ，救了企業、為全

球創新。自己克勤克儉於「車房」工作，全心全力投入創新，可見企業成功，不只因為產品創新

成功：「人」才是決定性的因素了。



「Ｗａｌｍａｒｔ」有創新嗎？有！引入高科技產品，分析巿場╱價格等等。「創新」不只

看實物，也可以由管理╱業務的策略分析角度出發。今時今日，各地╱各國企業面對全新經營環

境，成本正再三急升！有專利、版權等亦不一定企業可成功。可見把科研的創新、「化」為營利

，非一件易事。



全球疫情，生產疫苗，配合新科研、新科技，但個別企業的疫苗副作用「大」，因而被「限

制」使用。可見創新、科研╱科技，自身亦不代表可「一帆風順」。產品創新、衍生營利，乃一

長期過程。「試算表」（Ｓｐｒｅａｄｓｈｅｅｔ）由「ＶｉｓｉＣａｌｃ」（１９７９年）發

展而來，今時今日，企業仍有用「試算表」，但智能電話功能日大，因而世界不停大變，超速創

新呢！



「Ｄｅｅｒｅ ＆ Ｃｏ﹒」乃美國最大的農產品生產商。近５年自１００美元升至４００

多美元之上。上周卻急挫，收３１３美元水平。５年上升４倍多，跌回３１３美元亦不見特別。

農產業面對供應鏈日見失衡，未見可很快解決，Ｄｅｅｒｅ急挫，亦反映巿場現實。今天美國債

券「Ｙｉｅｌｄｓ」仍在上升浪，即使美儲局不「加息」，巿場的「Ｙｉｅｌｄｓ」也上揚。農

產品巿場比石油巿場的「殺傷力」更大。《資深市場人士 黃溢華》



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