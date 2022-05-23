【聚焦人幣】人幣中間價續升７３１點子，報６﹒６７５６至兩周高

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７５６，
較上個交易日升７３１點子，實現兩連漲，創５月６日以來兩周新高，升幅創２００５年７月
２２日以來最大，上個交易日報６﹒７４８７。
投資者作出調整，美元熱度有所消退，停止連續６周漲勢。美匯指數於上周五（２０日）紐
約尾盤回落至１０３﹒０３，是２月以來最差單周表現。歐元兌美元報１﹒０５６０，一周累計
升１﹒３％，是２月初以來最大升幅。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６７５６ －７３１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０６３４ －７４５﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２２２４ －５６１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５０６ －９４﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３５２５ －６００﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７１７８ －３５３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２９０６ －１６４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８４５１ －４２３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８５３３ －８９５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２１０９ －５３５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６９ ＋４３﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１７０２ －６０９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７３６ ＋２６５﹒００
１人民幣╱韓元 １８９﹒８９００ ＋１８７﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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