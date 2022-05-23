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23/05/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續升７３１點子，報６﹒６７５６至兩周高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７５６，
較上個交易日升７３１點子，實現兩連漲，創５月６日以來兩周新高，升幅創２００５年７月
２２日以來最大，上個交易日報６﹒７４８７。
　　投資者作出調整，美元熱度有所消退，停止連續６周漲勢。美匯指數於上周五（２０日）紐
約尾盤回落至１０３﹒０３，是２月以來最差單周表現。歐元兌美元報１﹒０５６０，一周累計
升１﹒３％，是２月初以來最大升幅。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６７５６　－７３１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０６３４　－７４５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２２２４　－５６１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５０６　　－９４﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３５２５　－６００﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１７８　－３５３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９０６　－１６４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４５１　－４２３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８５３３　－８９５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２１０９　－５３５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６９　　＋４３﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒１７０２　－６０９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７３６　＋２６５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒８９００　＋１８７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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