【聚焦人幣】人幣中間價續升７３１點子，報６﹒６７５６至兩周高

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７５６，

較上個交易日升７３１點子，實現兩連漲，創５月６日以來兩周新高，升幅創２００５年７月

２２日以來最大，上個交易日報６﹒７４８７。

投資者作出調整，美元熱度有所消退，停止連續６周漲勢。美匯指數於上周五（２０日）紐

約尾盤回落至１０３﹒０３，是２月以來最差單周表現。歐元兌美元報１﹒０５６０，一周累計

升１﹒３％，是２月初以來最大升幅。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６７５６ －７３１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０６３４ －７４５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２２２４ －５６１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５０６ －９４﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３５２５ －６００﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１７８ －３５３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２９０６ －１６４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８４５１ －４２３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８５３３ －８９５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２１０９ －５３５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６９ ＋４３﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１７０２ －６０９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７３６ ＋２６５﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒８９００ ＋１８７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

