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23/05/2022 09:14

【新冠肺炎】北京新增確診８３例無症狀１６例，多區實行居家辦公

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京通報，新增８３例本土確診病例和
１６例無症狀感染者，較此前約５０多宗的數字大輻增加，無新增疑似病例；無新增境外輸入確
診病例、疑似病例和無症狀感染者。治癒出院４２例。
　　北京市多區宣布實行居家辦公，今日，門頭溝區、石景山宣布全區實行居家辦公，海澱區昨
日亦宣布全區實行居家辦公，此前，朝陽區、海澱區部分區域水、豐台區、房山區、順義區等要
求居家辦公，日期是５月２２日至５月２８日，至此，北京城中心僅餘東城區、西城區沒有宣布
實行居家辦公，而東城區的東方廣場等地近日陸續新增多名確診病例。
　　北京市衛健委黨委委員王小娥通報，５月２１日，北京市開展的區域核酸篩查共採樣檢測
１６２５萬人，初篩１０管混採陽性，其中東城區４管，海澱區３管，豐台區、昌平區、大興區
各１管。落位管控、復核轉運、流調溯源等工作已同步進行。
　　另據北京市公園管理中心要求，５月２２日至２８日，頤和園、天壇公園、北海公園、中山
公園、香山公園、景山公園、北京動物園、陶然亭公園、紫竹院公園、玉淵潭公園１０家市屬公
園和國家植物園的限流比例調整至３０％。此措施的實施時間將根據疫情形勢動態調整。

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