【新冠肺炎】上海昨增５５例確診，無症狀感染５０３例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委通報，昨日上海新增本土新

冠肺炎確診病例５５例和無症狀感染者５０３例，其中３０例確診病例為既往無症狀感染者轉歸

，２５例確診病例和５０３例無症狀感染者在隔離管控中發現。當日社會面未發現感染者，新增

本土死亡１例。

截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超過６２萬例，合計死亡５８５例。

