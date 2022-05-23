【新冠肺炎】上海昨增５５例確診，無症狀感染５０３例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委通報，昨日上海新增本土新
冠肺炎確診病例５５例和無症狀感染者５０３例，其中３０例確診病例為既往無症狀感染者轉歸
，２５例確診病例和５０３例無症狀感染者在隔離管控中發現。當日社會面未發現感染者，新增
本土死亡１例。
截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超過６２萬例，合計死亡５８５例。
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