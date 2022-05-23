【恒大困局】恒大地產再被強制執行近４２億人幣，累計超１８０億

《經濟通通訊社２３日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下恒大地產集團有限公司、恒大
地產集團成都有限公司、成都深港石化有限公司、成都心怡房地產開發有限公司、振鷹環球有限
公司２０日新增被執行人信息，執行標的約為４１﹒８３億元（人民幣．下同），關聯案件為成
都心怡房地產開發有限公司相關案件，執行法院為成都市中級人民法院。
截至目前，恒大地產集團有限公司累計被執行總金額超１８０億元。（ｄｗ）
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