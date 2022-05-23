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23/05/2022 08:48

【大國博弈】王毅：美國力推「印太戰略」最終必然失敗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國務委員兼外長王毅同巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後會見傳媒
，被問到美國大力推動的印太戰略，王毅表示，美國力推「印太戰略」，本質上就是一個制造分
裂及煽動對抗的戰略，不管做什麼包裝，最終必然是一個失敗的戰略。強調早已過時的冷戰劇本
絕不能在亞洲重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在區內發生。
　　王毅指，美國炮制出來的印太戰略，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美國霸權的「
馬前卒」。尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地
區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。
　　王毅強調，中國沒有地緣政治的私心，只有團結合作的誠意。無意與任何國家打擂台，只是
希望與地區各國共同發展，試圖拿一個框架來孤立中國，最終孤立的將是他們自己。編出一些規
則來想排斥中國，必將被時代發展所拋棄。
　
＊拜登今與岸田文雄會談＊
　
　　據日本傳媒報道，到訪東京的美國總統拜登今日與日本首相岸田文雄舉行會談，其後主持印
太經濟框架啟動峰會，並在明日出席美日印澳「四方安全對話」。另外，隨同拜登出訪的白宮國
家安全顧問沙利文證實，台灣將不在印太經濟框架的簽約名單。（ｊｔ）

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