【內房困局】金科股份股債雙殺控股股東被強平，遭標普降信用評級

《經濟通通訊社２３日專訊》重慶市最大的房地產企業金科股份（深：０００６５６）過去

一周股價經歷過山車，先有傳聞稱重慶國企正組財團對集團戰略入股，且３億元（人民幣．下同

）紓困資金已到位；惟相關消息發酵不足一日，該公司卻提出擬將其於５月２８日回售到期本金

規模為１２﹒５億元的境內債「２０金科０３」展期１５個月，並擬分期支付本金，及在回售日

支付全額利息。由於債券價格波動較大，該公司宣布上周五（２０日）起，限制８隻境內債只供

機構投資者買入。

消息一出，金科系股價下挫，金科服務（０９６６６）上日急跌近１６％後，今早宣布停牌

。Ａ股金科集團則仍有交易，現瀉６％，報３﹒４８元。

經歷股債雙殺後，公司披露，金科控股在中信証券客戶融資融券信用交易擔保證券帳戶所持

有的部分股份，在５月１８日至５月１９日被中信証券強制平倉；造成其被動減持金科股份的數

量為４５２４﹒４７萬股，佔金科股份總股本的０﹒８５％，合計被動減持金額１﹒７４億元。

此次被強制平倉後，金科控股對金科股份的持股比例降至６﹒４％。此外，另一大股東廣東弘敏

則因股票質押融資到期需歸還相關融資而導致減持，其持股比例由１１﹒０５％下降至

１０﹒５５％。



＊集團擔保旗下７家控股子公司，並成功獲融資＊



不過，金科股份仍在繼續融資，債務風險不斷積聚。集團上周公布，對多家控股子公司提供

擔保，７家控股子公司共獲得融資３６﹒４３億元，金科股份提供貸款額度合計為３０﹒６億元

。另為一參股公司２﹒８億元銀行貸款提供１﹒３７億元擔保。

標普最新將金科股份長期發行人信用評級從Ｂ＋下調至Ｂ－，同時將高級無抵押票據評級的

長期發行人評級從Ｂ下調至ＣＣＣ＋，並將該集團列入負面觀察名單。隨後，標普應金科股份的

要求撤銷了其發行人信用評級和發行評級。標普認為，該公司在所有項目公司的權益銷售額佔其

總銷售額的６０％－７０％。盡管截至３月底，現金總額達２１８億元，但現金被限制於監管帳

戶的風險上升，迫使金科股份嚴重依賴債券發行和內部現金流來償還即將到期的債務。（ｗｌ）

