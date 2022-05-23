《經濟通通訊社２３日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團有限公司公告稱，
「２０恒大０２」債券持有人會議將於明日（２４日）至周三（２５日）召開，審議議案包括《
關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「２０恒大０２」債券本息兌付安
排的議案》、《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。
資料顯示，「２０恒大０２」發行規模４０億元人民幣，票面利率５﹒９％，債券期限３年
。（ｗｌ）
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23/05/2022 11:02
【恒大困局】「２０恒大０２」持有人會議明召開，審議展期兌付等
《經濟通通訊社２３日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團有限公司公告稱，
「２０恒大０２」債券持有人會議將於明日（２４日）至周三（２５日）召開，審議議案包括《
關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「２０恒大０２」債券本息兌付安
排的議案》、《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。
資料顯示，「２０恒大０２」發行規模４０億元人民幣，票面利率５﹒９％，債券期限３年
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