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23/05/2022 11:40

《海納智見－荀玉根》穩增長政策下的行業股市表現

　　《海納智見》回顧歷史，穩增長政策路徑下，２００８年行業輪動從基建到消費再到科技；
２０２０年從新基建到中游製造再到消費。２０２２年４月，政治局會議明確了５﹒５％左右的
經濟增長目標不變，後續有望再追加更多穩增長政策，展望部分行業可受惠及率先崛起。

　　回望２００８年金融危機後的股市表現，行業輪動可分為三個階段：先基建後消費，再到科
技。政策催化和企業盈利的邊際變化是行業輪動的背後原因。當時，為應對經濟下行壓力，國內
推出「四萬億」投資計劃，基建和地產率先崛起，建材、工程機械等行業亦隨之上升。０８年底
至０９年上半年，建材、地產超額收益明顯，累計漲幅均位列行業漲幅前五名。隨後財政部和國
務院對汽車及家電下鄉提供補貼，扭轉了０８年家電和汽車銷售的劣勢。０９年下半年，家電、
汽車累計漲幅為申萬一級行業指數前二名。穩增長政策推動國內宏觀經濟企穩回升，下半年研究
推動新的經濟增長點成為經濟工作重點，１０年開始電子行業大幅扭虧為盈，科技成長板塊轉強
，１０年１至１１月期間科技行業更領先Ａ股走勢。

　　２０２０年新冠疫情衝擊後股市表現也出現類似行業輪動：從新基建到中游製造，再到消費
。２０年上半年，新基建領漲，從整體投資規模來看，新基建較傳統基建投資規模小但增速很高
，通訊、電力設備漲幅明顯，當中的５Ｇ指數、ＩＤＣ指數和特高壓指數超額收益最為顯著。
２０年下半年，隨著經濟回暖、外需向好，國內復工復產快速推進，高端裝備製造產品出口大增
，進一步推動中游製造盈利水平，超額收益明顯。２０年末至２１年初，經濟復蘇下消費開始回
暖，２０年國內居民可支配收入累計同比增速逐季回升。促消費政策頻頻出台，推動國內消費，
線上消費保持較高增速。疫情後新能源車、白酒等可選消費盈利水平相對更佳。

　　與歷史情況類近，今年上半年宏觀經濟在疫情等影響下有明顯的下行壓力，穩增長政策是最
大的正能量。今年初以來，傳統基建和金融地產股市表現較佳，未來穩增長政策持續推動下，較
低估值的銀行和地產股仍有上升空間，但跑贏指數的空間或有限。結合政策、盈利來看，新基建
彈性更大。在政策面，中央財經委會議要求全面加強基礎設施建設，明確提及綠色低碳能源基地
、分散式電網、雲計算、人工智能平台、寬頻基礎網絡等領域，相關新基建行業有望受益；在基
本面，低碳經濟和數碼經濟產業鏈Ｑ１╱２２淨利同比分別為７６﹒５％及１２﹒５％，增速均
高於Ａ股表現（３﹒６％）；在市場面，成長類行業已出現超跌，性價比逐步顯現。

　　倘若疫情防控取得成效，經濟也將企穩回升，可逐步關注消費。展望第三、四季度中秋及國
慶假期對消費的推動，與經濟復蘇相關的消費基本面或將更強。

　　風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。

《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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