《股林淘金－林家亨》「寧王已死，廸王登基」

《股林淘金》上周五（２０日）美股先跌後回穩，道指微升８點收市，納指錄得自２０２１

年以來的最長下跌紀錄，連續７周下跌，上周五以跌３３點收市。長、中、短債價略為回穩，拒

絕下跌，油價卻升至１１３﹒２３美元。美股當日的中概股普遍下跌，電車板塊的表現也不理想

，比亞迪（０１２１１）在美股ＡＤＲ下跌７﹒０３元收市。

上周五比亞迪Ａ股（００２５９４）的股價已上升至２８７﹒７元人民幣，比一年前上升了

約６９％，同期的寧德時代（３００７５０）也升至４２６﹒９元人民幣，但對比一年前升幅只

有１３％。上周末期間比亞迪推出新車款海豹訂購成績理想，令到６月初時將公布比亞迪的５月

份銷售數據有９９﹒９９％機率再創新高紀錄！兩者的升幅差距或會進一步擴大。中國新能源產

業的龍頭地位，寧德時代似乎漸漸有被比亞迪趕上之勢了！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長

、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份。



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