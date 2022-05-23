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23/05/2022 09:36

《股林淘金－林家亨》「寧王已死，廸王登基」

　　《股林淘金》上周五（２０日）美股先跌後回穩，道指微升８點收市，納指錄得自２０２１
年以來的最長下跌紀錄，連續７周下跌，上周五以跌３３點收市。長、中、短債價略為回穩，拒
絕下跌，油價卻升至１１３﹒２３美元。美股當日的中概股普遍下跌，電車板塊的表現也不理想
，比亞迪（０１２１１）在美股ＡＤＲ下跌７﹒０３元收市。
　　上周五比亞迪Ａ股（００２５９４）的股價已上升至２８７﹒７元人民幣，比一年前上升了
約６９％，同期的寧德時代（３００７５０）也升至４２６﹒９元人民幣，但對比一年前升幅只
有１３％。上周末期間比亞迪推出新車款海豹訂購成績理想，令到６月初時將公布比亞迪的５月
份銷售數據有９９﹒９９％機率再創新高紀錄！兩者的升幅差距或會進一步擴大。中國新能源產
業的龍頭地位，寧德時代似乎漸漸有被比亞迪趕上之勢了！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長
、國農證券董事總經理　林家亨》
　　
＊筆者持有上述比亞迪股份。
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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