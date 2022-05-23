【人行操作】人行１００億７天逆回購利率持平，完全對沖到期量

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行連續２８日進行百億元逆回購操作，今日進行１００

億元人民幣７天期逆回購操作，完全對沖到期量，中標利率持平為２﹒１％。

公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。公開市場本周有

５００億元逆回購到期，周一至周五（２７日）每日到期１００億元。（ｃａ）

