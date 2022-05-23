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即市新聞

23/05/2022 15:29

【中概焦點】滴滴今晚開臨時股東會表決自願除牌方案，通過機會高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地網約車平台滴滴出行早前在提交的監管文件中表示，需要
完成網絡安全審查和整改才能恢復正常運營，但如果不從紐交所退市，就無法完成網絡安全審查
和整改。該公司將於今晚７時於北京召開臨時股東大會，表決自願除牌方案。該公司市值已從高
位累跌９成，目前市值僅餘７２﹒８億美元。分析認為，若滴滴出行布除牌，恐難令內地終結對
其的網絡安全調查，也不會讓其應用程式重新上架、恢復新用戶註冊，也難以在香港推進上市工
作。
　　滴滴出行去年６月底以１４美元發行價在紐約證交所上市，上市初期一度升至１８﹒０１美
元高位，市值高見８７４億美元，但上市僅一星期，滴滴出行應用程式（Ａｐｐ）被網信辦批評
「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。滴滴受查並成為內
地加強互聯網平台監管的標誌事件，一眾中概股的噩夢由此開始。
　　滴滴除牌表決方案以「一股一票」方式表決，只須簡單多票制即獲通過，目前滴滴管理層、
軟銀、ＵＢＥＲ和騰訊（００７００）已持股４８％，料方案獲通過機會頗高。滴滴主要股東之
中，軟銀投資金額最多，歷來累計投資入１２０億美元資金在滴滴出行，持股達２０％。
（ｗｌ）

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