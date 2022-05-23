【新冠肺炎】國家移民管理局：不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友

《經濟通通訊社２３日專訊》國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤介紹，當前的疫情
仍處於全球大流行階段，病毒不斷變異，輸入病例較多，國際旅行的風險依然較高，外防輸入的
形勢依然嚴峻。短期出國，有出即有入，國際航班尚未全面恢復，短期出國人員如果滯留在境外
，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要損失。為此，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也
不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友。（ｗｌ）
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