【新冠肺炎】國家移民管理局：不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友

《經濟通通訊社２３日專訊》國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤介紹，當前的疫情

仍處於全球大流行階段，病毒不斷變異，輸入病例較多，國際旅行的風險依然較高，外防輸入的

形勢依然嚴峻。短期出國，有出即有入，國際航班尚未全面恢復，短期出國人員如果滯留在境外

，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要損失。為此，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也

不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友。（ｗｌ）

