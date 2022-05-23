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即市新聞

23/05/2022 17:29

【內房困局】金科股份調整償債方案：展期縮短至一年，利隨本清

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內房金科股份（深：０００６５６）陷債務違約風險，集團最
新召開「２０金科０３」投資人線上溝通會，提出將該債券展期一年的方案，較最初提出的展期
１５個月縮短了三個月。境內債「２０金科０３」本金規模為１２﹒５億元人民幣，原計劃展期
１５個月，並擬分期支付本金，及在回售日支付全額利息。
　　據《澎湃新聞》引述金科管理層提出的最新方案，「２０金科０３」將在５月２８日到期日
後以現金一次性支付利息，此後在６月份付本金１０％，７月份和８月份各付５％，１１月份付
５％，２０２３年２月底付５％，５月份付７０％。展期後的債券維持現有５％票面利率水平，
利隨本清。
　　另外，在增信措施方面，金科股份將增加天津天湖南苑和天湖廣場項目公司７０％股權作為
質押增信，另增加長沙金科集美天辰項目３０％股權作為質押增信。
　　在債務展期傳聞曝出後，金科系股債雙殺。金科股份連續兩日下挫，今收盤再瀉７﹒３％，
報３﹒４３元人民幣，股價創２００８年１２月以來逾十四年最低。
　　標普最新將金科股份長期發行人信用評級從Ｂ＋下調至Ｂ－，同時將高級無抵押票據評級的
長期發行人評級從Ｂ下調至ＣＣＣ＋，並將該集團列入負面觀察名單。隨後，標普應金科股份的
要求撤銷了其發行人信用評級和發行評級。（ｗｌ）

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