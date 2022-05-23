【ＦＯＣＵＳ】世衛認猴痘「極不尋常」，「長新冠」影響同漸顯

【ＦＯＣＵＳ】新冠未止，猴痘又起？隨著一種被視作天花（Ｓｍａｌｌｐｏｘ）表親、且

通常只出現於非洲的病毒－－猴痘（Ｍｏｎｋｅｙｐｏｘ），陸續登陸歐洲至少９個國家以及美

、加、澳洲，世衛（ＷＨＯ）周末召開緊急會議指，此種沒有直接旅行聯繫的確診「極不尋常

（ｈｉｇｈｌｙ ｕｎｕｓｕａｌ）」，並警告傳播或在夏季加速。

連同美國新冠新增確診七天平均數重上１０萬例，以及「長新冠」對歐美經濟的影響漸顯，

ｈｅｒｅ ｗｅ ｇｏ ａｇａｉｎ（又來了）？



＊天花病毒表親，美急訂１３００萬劑疫苗＊



２０２１年３月，慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）與核威脅倡議協會（ＮＴＩ）共同進行桌面推

演（ｔａｂｌｅｔｏｐ ｅｘｅｒｃｉｓｅ），虛構一種名為「ｍｏｎｋｅｙｐｏｘ」的病毒株

出現於虛構的Ｂｒｉｎｉａ國，續而在１８個月內蔓

延全球－－似乎正一語成讖。

世衛周六（２１日）確認，自本月中以來，英國、法國、西班牙、葡萄牙、德國、意大利、

瑞

典、美國、加拿大、澳洲等１２國已報告猴痘病例；最值得關注的是，這種１９５８年發現於實

驗室內猴子身上的病毒，原本只常見於中非、西非的偏遠地區，但今次廣泛登陸美歐，被世衛形

容為「情況正在發生變化」。比利時已啟動對猴痘感染者２１天強制隔離措施，菲律賓則宣布在

機場對來自有報告確診病例國家的旅行者進行症狀篩查。

由於猴痘屬於臭名昭著的天花病毒的表親，美國生物醫學高級研究與發展局

（ＢＡＲＤＡ） 上周就向總部位於丹麥的生物技術公司Ｂａｖａｒｉａｎ Ｎｏｒｄｉｃ訂購

１３００萬劑凍乾天花疫苗，刺激該公司股價兩日飆升逾５２％。



＊美確診再激增，長期疾病損就業市場＊



儘管猴痘引發的腺體腫脹、身體膿皰等症狀通常在２至４周自行消失，但世衛數據顯示，猴

痘病毒剛果分枝的病死率高達１０﹒６％，西非分枝則為３﹒６％。不過，猴痘目前仍被認為危

險性遠低於新冠，因其Ｒ值（基本繁殖數）小於１（也有研究稱其可通過空氣傳播）。

鑒於此，世衛就預期，接下來料發現更多的猴痘病例，目前行動重點是向可能最容易感染

的人提供準確信息，以阻止進一步傳播。

猴痘兵臨城下，已肆虐逾兩年的肺疫又如何？就在周末，美國新冠新增確診七天平均數再

次超過１０萬例，較兩周前激增逾四成。此外，英國央行公布，當地１６－６４歲離開勞動力市

場且不想工作的人較疫前的２０１９年底增加逾５２萬，其中約３２萬涉及罹患長期疾病；美國

勞工統計局的數據同顯示，４月份有１２０萬美國人因病失業。美國政府問責署（ＧＡＯ）甚至

指，或有７７０萬至２３００萬美國人患上「長新冠」，此將降低勞動參與率。

面對新冠、不明兒童肝炎、猴痘等壞消息層出不窮，人們抱怨「又來了？」之餘，更廣泛的

的公共衛生、社會和經濟長期挑戰恐怕才剛剛開始。

