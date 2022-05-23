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23/05/2022 13:05

【ＦＯＣＵＳ】世衛認猴痘「極不尋常」，「長新冠」影響同漸顯

　　【ＦＯＣＵＳ】新冠未止，猴痘又起？隨著一種被視作天花（Ｓｍａｌｌｐｏｘ）表親、且
通常只出現於非洲的病毒－－猴痘（Ｍｏｎｋｅｙｐｏｘ），陸續登陸歐洲至少９個國家以及美
、加、澳洲，世衛（ＷＨＯ）周末召開緊急會議指，此種沒有直接旅行聯繫的確診「極不尋常
（ｈｉｇｈｌｙ　ｕｎｕｓｕａｌ）」，並警告傳播或在夏季加速。
　　連同美國新冠新增確診七天平均數重上１０萬例，以及「長新冠」對歐美經濟的影響漸顯，
ｈｅｒｅ　ｗｅ　ｇｏ　ａｇａｉｎ（又來了）？

＊天花病毒表親，美急訂１３００萬劑疫苗＊

　　２０２１年３月，慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）與核威脅倡議協會（ＮＴＩ）共同進行桌面推
演（ｔａｂｌｅｔｏｐ　ｅｘｅｒｃｉｓｅ），虛構一種名為「ｍｏｎｋｅｙｐｏｘ」的病毒株
出現於虛構的Ｂｒｉｎｉａ國，續而在１８個月內蔓
延全球－－似乎正一語成讖。
　　世衛周六（２１日）確認，自本月中以來，英國、法國、西班牙、葡萄牙、德國、意大利、

典、美國、加拿大、澳洲等１２國已報告猴痘病例；最值得關注的是，這種１９５８年發現於實
驗室內猴子身上的病毒，原本只常見於中非、西非的偏遠地區，但今次廣泛登陸美歐，被世衛形
容為「情況正在發生變化」。比利時已啟動對猴痘感染者２１天強制隔離措施，菲律賓則宣布在
機場對來自有報告確診病例國家的旅行者進行症狀篩查。
　　由於猴痘屬於臭名昭著的天花病毒的表親，美國生物醫學高級研究與發展局　
（ＢＡＲＤＡ）　上周就向總部位於丹麥的生物技術公司Ｂａｖａｒｉａｎ　Ｎｏｒｄｉｃ訂購
１３００萬劑凍乾天花疫苗，刺激該公司股價兩日飆升逾５２％。

＊美確診再激增，長期疾病損就業市場＊

　　儘管猴痘引發的腺體腫脹、身體膿皰等症狀通常在２至４周自行消失，但世衛數據顯示，猴
痘病毒剛果分枝的病死率高達１０﹒６％，西非分枝則為３﹒６％。不過，猴痘目前仍被認為危
險性遠低於新冠，因其Ｒ值（基本繁殖數）小於１（也有研究稱其可通過空氣傳播）。
　　鑒於此，世衛就預期，接下來料發現更多的猴痘病例，目前行動重點是向可能最容易感染
的人提供準確信息，以阻止進一步傳播。
　　猴痘兵臨城下，已肆虐逾兩年的肺疫又如何？就在周末，美國新冠新增確診七天平均數再
次超過１０萬例，較兩周前激增逾四成。此外，英國央行公布，當地１６－６４歲離開勞動力市
場且不想工作的人較疫前的２０１９年底增加逾５２萬，其中約３２萬涉及罹患長期疾病；美國
勞工統計局的數據同顯示，４月份有１２０萬美國人因病失業。美國政府問責署（ＧＡＯ）甚至
指，或有７７０萬至２３００萬美國人患上「長新冠」，此將降低勞動參與率。
　　面對新冠、不明兒童肝炎、猴痘等壞消息層出不窮，人們抱怨「又來了？」之餘，更廣泛的
的公共衛生、社會和經濟長期挑戰恐怕才剛剛開始。

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