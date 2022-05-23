【華為動向】主導鴻蒙系統開發的王成錄從華為離職，加盟深開鴻

《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒報道，主導鴻蒙系統開發的王成錄博士離開華為，下一
站為深圳開鴻數字產業發展有限公司（深開鴻）。
王成錄是華為鴻蒙系統主要負責人，也曾擔任華為終端ＢＧ軟件部總裁，後任華為消費者業
務ＡＩ與智慧全場景業務部總裁。目前其個人微博的官方認證也已取消。（ｃａ）
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