《匯市一周－徐惠芳》關注聯儲局會議紀錄，外幣稍反彈

《匯市一周》歐盟及英國本周公布採購經理指數ＰＭＩ，英倫銀行行長貝利周一（２３日）

出席活動，就利率政策發言。德國也會在周一公布商界信心指數。



聯儲局主席鮑威爾也會在周二（２４日）出席研討會發表演說，聯儲局周三（２５日）公布

的上月議息紀錄，市場期望將公布更加多加息資訊。４月新屋銷售及耐用品訂單數據也是重要參

考，周四（２６日）公布美國首季經濟增長終值。被聯儲局視為通脹指標的個人消費開支

（ＰＣＥ）指數將於周五公布。



本周美國聯儲局公布紀錄，將引領金融市場走勢，投資者觀望本周多國公布的５月份製造業

ＰＭＩ，特別注意美國製造業ＰＭＩ結果。由於美國通脹數據ＣＰＩ持續高企，早前公布的４月

ＰＰＩ輕微回落，聯儲局將加息兩次的預期增加。



上周美滙指數自２０年高位回落，結束六周上揚，並創下２月以來最差單周表現，市場擔憂

，聯儲局大幅加息拖累經濟下行。美元兌主要貨幣反彈，歐元借助歐洲央行會議內容而返回

１﹒０５關口上方。



另外，英國最新就業報告也緩和市場對於經濟前景的憂慮，市場保持對６月份英國央行加息

的預期，英鎊兌美元錄得２０２０年１２月以來的最大單周升幅。



美元上周交易日，守住１０３關口，若聯儲局紀錄釋放進一步鷹派立場，美國數據相對靚麗

，美元有機會重新向向１０４關口進發；相反，未能獲得利好指引，需要關注本月低點１０２或

更低。



ＥＩＡ美國上周原油庫存減少３３９﹒４萬桶，預期增１３８﹒３萬。紐約期油周五（２０

日）收市，在每桶１１０﹒３８美元水平整固，下方支持１０６﹒８０、１０３﹒５５、

１０１﹒２５美元。



加拿大公布，４月ＣＰＩ年率實際為６﹒８０％，預期６﹒７％，前值６﹒７％；４月未季

調ＣＰＩ月率實際為０﹒６％，預期０﹒５％，前值１﹒４％；４月核心ＣＰＩ－普通年率實際

為３﹒２％，預期２﹒９％，前值２﹒８％；４月央行核心ＣＰＩ月率實際為０﹒７％，預期

０﹒４％，前值１％。



加拿大統計局指出，４月份的通脹增長主要是由食品和住房價格推動。與３月份相比，４月

份天然氣價格上升速度放緩，減漫了４月份總體消費者價格指數的增長速度。俄烏衝突繼續影響

能源、商品，尤其是食品價格。隨著４月份失業率降至歷史新低，強勁的就業數據往往會為物價

帶來上行壓力。４月份，企業員工平均小時工資按年增長３﹒３％。美元兌加元周五收市，在

１﹒２８３２水平整固，上方阻力１﹒２８８０、下方支持１﹒２７４０。



英國通脹率升至９％的４０年最高。英國公布，５月ＣＢＩ工業訂單差值為２６，前值１４

，預期１２；５月ＣＢＩ工業物價預期差值為７５，前值７１，預期７０；５月ＣＢＩ工業出口

訂單差值為１９，前值－９；５月ＣＢＩ工業產出預期差值為２３，前值１７。英鎊周五收市，

在１﹒２４８８水平整固，上方阻力１﹒２５６０、下方支持１﹒２４００。



《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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