《師傅教路－黃瑋傑》協合新能源加快項目開發，發電量持續提高

《師傅教路》協合新能源（００１８２）主要於中國從事投資及運營風力及太陽能發電電廠

，集團持續加快項目開發與建設進度，項目儲備進一步增加，裝機容量穩健增長，發電量持續提

高。據集團公布，今年４月份權益發電量總計６７６﹒９３ＧＷｈ，同比顯著增長４７﹒６％。

其中，風電權益發電量為６１０﹒９１ＧＷｈ，增長３９﹒５％；太陽能權益發電量為

６６﹒０２ＧＷｈ，大幅增長２１９﹒２５％。今年１至４月份權益發電量總計

２２５４﹒２２ＧＷｈ，增長２０﹒０５％。其中，風電權益發電量為２０４１﹒２４ＧＷｈ，

增長１３﹒４５％；太陽能權益發電量為２１２﹒９８ＧＷｈ，增長１７１﹒６２％。



＊新投產項目容量再創新高，提升項目獲取能力＊



集團將建設時間前移，統籌管理提高工作效率，進一步縮短施工周期，２０２１年共計

５８６ＭＷ項目實現當年開工當年投產，包括單體規模達２００ＭＷ的風電項目，全年新投產項

目容量再創歷史新高。於２０２１年度，集團在建項目規模亦達到新高，總建設容量為

１８３３﹒５ＭＷ。集團科學制定開發策略，一省一策、因地制宜，採取了更加靈活的開發手段

及多種形式的合作模式，提升項目獲取能力，同時積極拓展項目類型。於２０２１年度，集團在

中國境內７個省份取得８個項目共計９４１ＭＷ建設指標，新增核准（備案）項目１０個，共計

１３４０ＭＷ，包括風電項目３個（共計５００ＭＷ），光伏項目６個（共計７５０ＭＷ），儲

能項目１個（共計９０ＭＷ）。上年度取得的建設指標和新增核准項目全部為平價項目，為集團

用平價項目置換綠電補貼項目的戰略以及集團可持續發展提供了充足的項目保證。另一方面，集

團繼續擴大資源儲備，上年度在中國境內１６個省區共簽約１５﹒８３ＧＷ風光資源，其中風電

項目約６﹒３ＧＷ，光伏項目約９﹒５３ＧＷ。



＊積極拓展合作夥伴，建議於０﹒７４元買入＊



集團積極拓展合作夥伴，去年與三峽新能源、中核匯能、國家電投等公司形成共識，合作共

贏，共計出售電廠權益裝機容量５１８﹒５ＭＷ，累計實現回款１９﹒５４億元。出售電廠減少

綠電補貼應收帳款及合同資產共計人民幣２﹒０５億元，有效降低綠電補貼依賴，改善現金流和

資產質量，降低財務風險。建議買入價０﹒７４元，目標０﹒８元，止蝕位０﹒７１元。《輝立

證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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