《金石為開－黃威》債息連續回落，金價超跌反彈

《金石為開》黃金在連跌四周後終於迎來反彈。上周公布的經濟數據基本符合預期，美聯儲

官員發言也沒有釋放新的信息。隨著美債收益率回落，美元指數也出現高位回吐，金價觸底反彈

，全周累計上漲１﹒９％。美國股市則繼續承壓下行，因市場對美國經濟的擔憂延續，略微提振

了黃金的避險需求。



過去一周美聯儲多位官員發表言論，但對市場影響有限。其中，近一年最為鷹派的聖路易斯

聯儲主席布拉德也表態支持鮑威爾的加息計劃，即早前提及的６、７兩月各加息５０個基點。這

讓投資者可以暫時鬆一口氣，就目前而言，單次會議加息７５個基點確實不在美聯儲的計劃當中

。



上周債市繼續造好，美國１０年期債券收益率已經連續兩周走低，距高點回落約４０個基點

。一方面是由於市場已經消化了近期美聯儲的貨幣政策指引，另一方面也是因為市場對經濟的擔

憂開始加深，資金短期趨向避險，黃金也因此受益。美股這個財報季的表現不盡人意，尤其是原

材料價格的上漲對部分傳統行業的盈利造成了極大衝擊，企業對二季度的指引也並不樂觀。



正如筆者預期，黃金市場消化了美聯儲收緊貨幣政策的預期後，在超賣的情況下出現反彈。

短線走勢已有明顯好轉，日線ＭＡＣＤ下跌動能迅速收縮並形成金叉，ＲＳＩ正快速向上靠近

５０。惟保歷加通道中軌已經下壓至１８６０美元左右，而且從周線圖上看，局勢也尚未轉好。

預計本周金價將面臨初步阻力，不宜失守１８３０美元。最低限度，多頭亦需守住１８０７美元

的防線，否則後市仍不樂觀。



本周重點關注美國４月耐用品訂單、核心ＰＣＥ物價指數及一季度ＧＤＰ修正值，另外繼續

留意企業財報表現。《六福金融分析師 黃威》



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