【新冠肺炎】屯門龍門居第１３座突擊覆檢，發現１７人違強檢令

《經濟通通訊社２３日專訊》屯門民政事務處聯同警方和衞生署，到早前被納入強檢公告的
龍門居第１３座執法，要求居民出示檢測結果的電話短訊或相關證明。政府共檢查了約３００名
受檢人士的檢測報告，其中１７人違反強制檢測公告，政府向他們發出強制檢測令，要求在指明
期間內接受檢測。若不遵從強制檢測令屬犯罪，可罰款５萬元及監禁６個月。（ｃｌ）
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