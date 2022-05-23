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23/05/2022 16:10

【特區新班子】候任辦：設副司長有逼切性，將有清晰分工

　　《經濟通通訊社２３日專訊》立法會小組委員會第二次開會，審議政府提出的三司十五局，
並增設三名副司長的方案。社福界立法會議員狄志遠關注律政司司長在統籌方面有何困難，質疑
何不可等新政府「埋班」後，等多半年再交立法會討論增設副司長事宜。
　　候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉稱，設立３個副司長有逼切性，並有清晰分工，分擔司長
的繁重工作，負責督導各政策局及部門的工作，在司長外訪或到內地開會時維持運作，亦會就負
責統籌特定項目，包括領導候任行長官李家超提出的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋
供應統籌組」，而律設立律政司副司長，可加強向大灣區推廣香港法律服務優勢，亦加強向海外
講解香港的法治及司法獨立工作。　
　　工聯會的陸頌雄要求候任行政長官辦公室交代政策創新與統籌辦事處在新一屆政府的定位及
功能，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，創新辦直接向行政長官匯報，職位及經費在新一
屆政府仍然存在，候任行政長官可隨時啟動。
　　另外，有議員關注新政府會否設立中央政策組等架構，鄭鍾偉指，候任特首李家超非常重視
政策研究工作，新政府在７月１日上任後，再交代相關的工作架構。（ｃｌ）

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