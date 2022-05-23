【外圍經濟】小麥價格攀升，印度限制出口製造不明確因素

《經濟通通訊社２３日專訊》小麥價格下跌三天後在本周高開，交易員關注印度出口限制的嚴重
性。
印度限制小麥出口的規模製造不明朗因素之際，芝加哥小麥期貨價格最多上升達１﹒６％。
印度正研究是否應交易員的要求容許更多出口，如果這個要求得到批准，則紓緩政策對全球市場
的影響，到時約有２５０萬噸小麥在此情況下可以付運。（ａｌ）
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