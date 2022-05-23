【外圍經濟】摩通料印度股市仍會下跌，企業獲利前景或過分樂觀

《經濟通通訊社２３日專訊》摩通指出，印度聚焦於國內的企業獲利前景有可能過分樂觀，

因為經濟將需要較長時間，從新冠疫情影響下中復原。

摩通的印度研究主管Ｓａｎｊａｙ Ｍｏｏｋｉｍ說，受到消費和工資增長偏低影響，嚴重

依賴內需的企業今年有可能面對盈利急降。這項警告出現之時，投行分析員估計，在印度

Ｎｉｆｔｙ ５０指數中的指標類股份，每股盈利在未來１２個月將會上升近１７％。

當全球股市從疫情低位反彈，印度股市表現最佳，但其後走勢逆轉，並自去年１０月高位累

跌了１２％。Ｍｏｏｋｉｍ在訪問中表示，印度的消費一直都比預期差，現在更在數字上，如企

業評估及收益中反映出來。他又指出，薪酬上升速度是近３０年來最慢，主要因為在價格上升壓

力，企業要保障邊際成本。他又預期，印度央行在本月意外加息至４﹒４厘後，仍傾向將政策利

率上調至６﹒１５厘。現時印度通脹率已連續４個月高於央行設定的６％上限。

高利率將會增加股市資金成本，但市場人士較擔心的是加息對經濟的影響。不幸地，全球利

率都在上升，印度股市已自近期高位回落，但可能仍有下跌空間。（ｐｃ）

