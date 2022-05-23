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23/05/2022 16:35

【外圍經濟】歐洲央行行長拉加德指９月底前結束負利率政策

　　《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）行長拉加德今天（２３日）在網上發文指
，她預期ＥＣＢ將於今年９月前結束資產購買計劃（ＡＰＰ），並指這令ＥＣＢ可在７月份加息
，符合前瞻性指引。她又指出，基於目前的預測，ＥＣＢ很可能在第三季完結之前結束負利率貨
幣政策。（ｐｃ）

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