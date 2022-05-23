【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買中海油沽快手

《經濟通通訊社２３日專訊》上周五（２０日）恒指高開３５０點，報２０４７０點。最高

升６７３點報２０７９４點，最低升２８８點報２０４０８點。恒指收報２０７１７點，升

５９６點或２﹒９６％。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣，減少７３﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、金科服務（０９６６６）；

淨賣出最多的依次是快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）、安踏體育（０２０２０）

。

主板成交１２２６﹒６８億元增加１﹒３％。其中港股通成交２８６﹒９億元，佔總成交

２３﹒４％。



＊快手料於今次季檢入圍恒指成分股＊



香港恒生指數公司將於今天公布季度檢討結果。《彭博》認為，恒生指數或會納入更多科技

股和醫療健保股，以更好地反映新經濟的情況。科技、醫療健保和消費類股可能仍是恒指未來納

入的主要對象，預計這三個行業可能有３至６支股票淨加入恒指。

彭博行業分析報告提到，科技股快手和百度（０９８８８），醫療健保公司京東健康

（０６６１８）和藥明康德（０２３５９） （滬：６０３２５９），以及家電製造商海爾智家

（０６６９０） （滬：６００６９０）可能被納入。

中國海洋石油升２﹒９６％報１１﹒１４元，北水淨買入３﹒４億元；藥明生物升

７﹒８５％報５６﹒３元，北水淨買入１﹒９億元；金科服務跌１５﹒９７％報２０元，北水淨

買入１﹒１億元。

快手升５﹒０１％報７１﹒２５元，北水淨賣出４﹒１億元；中國移動升０﹒７７％報

５２﹒４５元，北水淨賣出３﹒７億元；安踏體育升０﹒７２％報８４元，北水淨賣出２﹒９億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ３﹒４１

藥明生物 （０２２６９） １﹒９２

金科服務 （０９６６６） １﹒０６

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒０３

兗礦能源 （０１１７１） ０﹒４６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） －４﹒１４

中國移動 （００９４１） －３﹒７２

安踏體育 （０２０２０） －２﹒８９

美團 （０３６９０） －１﹒９６

小米集團 （０１８１０） －１﹒６３

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