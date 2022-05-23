《日入而息》小鵬首季經調整虧損擴大，港４月通脹回落至１﹒３％

《今天重點》
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小鵬汽車（０９８６８）首季經調整虧損擴至１５﹒２８億元人幣，交付量升１﹒５９倍
據報金科服務（０９６６６）擬收購佳源服務（０１１５３）股權；金科股份調整償債方案：展
期縮短至一年，利隨本清
本港４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期
美日首腦宣布啟動印太經濟框架，包括１２初創成員國
拜登表明立場指大陸一旦攻台，美國會軍事介入；拜登稱願武力保衛台灣，北京重申堅定捍衛國
家主權；拜登支持日本成為安理會常任理事國，鞏固聯盟抗中俄
本港新增１９０宗確診，核酸檢測陽性９４宗；蘭桂坊酒店群組增２人確診，曾到太古城３期麥
當勞
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《即日市況》
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恒指全日低收２４７點報２０４７０，科指低收１０６點報４１７７
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《深滬股市》
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滬綜指反復升０﹒０１％，拜登稱考慮降低對華關稅
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《美元匯價》
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美元短線有可能要深度調整
歐元最新報１﹒０６７９╱８３，日圓最新報１２７﹒５１╱５４
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《公司資訊》
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新地（０００１６）料荃灣廣場５月整體人流按月升逾２５％
美亞娛樂（００３９１）向東華三院捐５０件「香港電影」主題ＮＦＴ
小米（０１８１０）與Ｌｅｉｃａ達成影像戰略合作，７月發布新機
京東航空將獲頒公共航空運輸企業經營許可證
匯豐高層指央行誇大氣候變化的金融風險捱批，祈耀年急撲火
淘寶天貓再推商家扶助政策，７日累推３１條助力商家措施
港交所（００３８８）將在歐美設辦事處，以吸引更多ＩＰＯ
華潤醫藥（０３３２０）去年銷售１２５億人幣，蟬聯中國城市實體藥店最暢銷榜首
譚仔國際（０２２１７）推出首個慈善ＮＦＴ項目「Ｓｏｕｐｅｒ Ｈｅｒｏ」
熒德控股（０８５３５）未來派息比率不低於三成，大部分轉板費用已入帳
德盈控股（０２２５０）旗下小黃鴨ＩＰ再與《ＰＵＢＧ》手遊合作
利興發展（０００６８）指宏德僅出售２００萬股ＰｕｒｅＣｉｒｃｌｅ股份
據報騰訊（００７００）任命何毅進任騰訊新聞業務負責人
中銀香港（０２３８８）推便利措施，助客戶遙距解決賬戶事宜
中國生物製藥（１１７７）指受託人進一步購買４７２﹒５萬股股份
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《國企紅籌》
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華營建築（０１５８２）中標荃灣及元朗過渡性房屋項目，共涉逾３億元
中國銀河（０６８８１）第六期短期融資券發行完畢，規模４０億人幣
中國電力（０２３８０）山東青島大港綠電交通項目正式落地
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《神州民企》
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金輝控股（０９９９３）４月合約銷售金額跌５９％至３６﹒９億人民幣
新東方（０９９０１）表示累計購回本金總額７６﹒３％債券
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《中國要聞》
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聯合國人權事務專員巴切萊特訪華，行程包括新疆
農行上海分行推出支持復工復產十六條舉措
發改委表示煤企不得通過關聯方大幅度提高價格出售煤炭
必須部署「場所碼」、「數字哨兵」才可復工復市復學
河南料２０２５年新能源汽車年產量突破１５０萬輛
涉傳染病防治罪，中鐵十一局、樸石醫學多人被立案
農業農村部表示春播糧食超九成，同比速度加快
上海鼓勵高校畢業生自主創業
鄭州疫情發生地豫籍返鄉大學生，在鄭隔離全免費
據報內地客運航班獲現金補貼，迎來保底支持
上交所上線債券交易系統新業務功能
湖南商品住房去化周期超２年的市縣暫停新宅地審批
哈爾濱宣布廢止「限售令」，指已完成階段性調控使命
金科股份調整償債方案表示展期縮短至一年，利隨本清；建業集團轉讓兩大文旅項目股權，豫國
資旗下公司接盤
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒０７％，廣達稱上海松江廠員工騷動平息
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《大國博弈》
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拜登表明立場指大陸一旦攻台，美國會軍事介入
沙利文證實台灣未被納入「印太經濟框架」
澳洲新總理表示澳中關係仍艱難，強調堅持自身價值
拜登稱願武力保衛台灣，北京重申堅定捍衛國家主權
印太經濟框架啟動，中方表示人為製造經濟脫勾後果嚴重
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《其他消息》
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康文署慶回歸２５周年，７﹒１免費開放大部分康樂設施
機場三跑目標今年啟用，預計總債務水平增至１１１０億元
歐冠昇表示當前地緣政治非常敏感，令港交所聯繫工作更困難
羅致光研究聘請法律人員加快破欠基金程序，縮短獲發資助時間
運房局表示機場三跑目標今年啟用，目標以１４１５億元完成整個項目
深股通全日淨流出１２﹒８４億元；滬股通全日淨流出近１０億元，陸股通流出逾５７億元
律師參與６１２基金案被指專業失當，律師會展開調查
仲量聯行代埋標售東半山豪宅業權，估值１０億元
４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期
歐洲央行行長拉加德指９月底前結束負利率政策
新地白石角新盤首推１１６伙，入場費５４９萬起
恒指公司推出恒生中國元宇宙指數及恒生滬深港基因及腫瘤學指數
衞生署前顧問醫生甘啟文承認公職人員行為失當罪還柙候判
昂坪３６０明早起恢復服務
世邦魏理仕表示本港醫療房地產需求有望快速增長
截至４月末深圳貸款餘額同比增１１﹒５％小微貸增速高
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《特區新班子》
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候任辦表示設副司長有逼切性，將有清晰分工
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《新冠肺炎》
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上海昨增５５例確診，無症狀感染５０３例
何栢良料變種病毒個案走入社區，本港有能力防重症
內地昨增本土及無症狀約８００宗，上海社會面續清零
北京新增確診８３例無症狀１６例，多區實行居家辦公
台灣新增６﹒６萬宗確診，台北市長柯文哲核酸檢陽性
屯門龍門居第１３座突擊覆檢，發現１７人違強檢令
新一輪「賞你住」２萬名額，明起可向酒店預訂
港大同學會書院稱未有其他師生確診，如常上實體課
稱感染新冠後被解僱，項目經理透過平機會提訴訟
陳肇始出席世衞大會，稱本港致力達至動態清零目標
國家移民管理局不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友
本港新增１９０宗確診，核酸檢測陽性９４宗
學校呈報２１宗陽性個案，涉１９名學生及２名職員
內地今年共實施熔斷３１２次，減少７６８班入境航班
楊潤雄表示學校確診未算很差，視情況調節停課機制
蘭桂坊酒店群組增２人確診，曾到太古城３期麥當勞
醫管局專科門診推疫苗通行證被批，張竹君籲保護長者
李嘉誠基金會捐１﹒５億予中大醫學院，向護專捐５００萬
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