《日入而息》小鵬首季經調整虧損擴大，港４月通脹回落至１﹒３％

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小鵬汽車（０９８６８）首季經調整虧損擴至１５﹒２８億元人幣，交付量升１﹒５９倍

據報金科服務（０９６６６）擬收購佳源服務（０１１５３）股權；金科股份調整償債方案：展

期縮短至一年，利隨本清

本港４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期

美日首腦宣布啟動印太經濟框架，包括１２初創成員國

拜登表明立場指大陸一旦攻台，美國會軍事介入；拜登稱願武力保衛台灣，北京重申堅定捍衛國

家主權；拜登支持日本成為安理會常任理事國，鞏固聯盟抗中俄

本港新增１９０宗確診，核酸檢測陽性９４宗；蘭桂坊酒店群組增２人確診，曾到太古城３期麥

當勞

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收２４７點報２０４７０，科指低收１０６點報４１７７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指反復升０﹒０１％，拜登稱考慮降低對華關稅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元短線有可能要深度調整

歐元最新報１﹒０６７９╱８３，日圓最新報１２７﹒５１╱５４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新地（０００１６）料荃灣廣場５月整體人流按月升逾２５％

美亞娛樂（００３９１）向東華三院捐５０件「香港電影」主題ＮＦＴ

小米（０１８１０）與Ｌｅｉｃａ達成影像戰略合作，７月發布新機

京東航空將獲頒公共航空運輸企業經營許可證

匯豐高層指央行誇大氣候變化的金融風險捱批，祈耀年急撲火

淘寶天貓再推商家扶助政策，７日累推３１條助力商家措施

港交所（００３８８）將在歐美設辦事處，以吸引更多ＩＰＯ

華潤醫藥（０３３２０）去年銷售１２５億人幣，蟬聯中國城市實體藥店最暢銷榜首

譚仔國際（０２２１７）推出首個慈善ＮＦＴ項目「Ｓｏｕｐｅｒ Ｈｅｒｏ」

熒德控股（０８５３５）未來派息比率不低於三成，大部分轉板費用已入帳

德盈控股（０２２５０）旗下小黃鴨ＩＰ再與《ＰＵＢＧ》手遊合作

利興發展（０００６８）指宏德僅出售２００萬股ＰｕｒｅＣｉｒｃｌｅ股份

據報騰訊（００７００）任命何毅進任騰訊新聞業務負責人

中銀香港（０２３８８）推便利措施，助客戶遙距解決賬戶事宜

中國生物製藥（１１７７）指受託人進一步購買４７２﹒５萬股股份

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

華營建築（０１５８２）中標荃灣及元朗過渡性房屋項目，共涉逾３億元

中國銀河（０６８８１）第六期短期融資券發行完畢，規模４０億人幣

中國電力（０２３８０）山東青島大港綠電交通項目正式落地

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金輝控股（０９９９３）４月合約銷售金額跌５９％至３６﹒９億人民幣

新東方（０９９０１）表示累計購回本金總額７６﹒３％債券

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯合國人權事務專員巴切萊特訪華，行程包括新疆

農行上海分行推出支持復工復產十六條舉措

發改委表示煤企不得通過關聯方大幅度提高價格出售煤炭

必須部署「場所碼」、「數字哨兵」才可復工復市復學

河南料２０２５年新能源汽車年產量突破１５０萬輛

涉傳染病防治罪，中鐵十一局、樸石醫學多人被立案

農業農村部表示春播糧食超九成，同比速度加快

上海鼓勵高校畢業生自主創業

鄭州疫情發生地豫籍返鄉大學生，在鄭隔離全免費

據報內地客運航班獲現金補貼，迎來保底支持

上交所上線債券交易系統新業務功能

湖南商品住房去化周期超２年的市縣暫停新宅地審批

哈爾濱宣布廢止「限售令」，指已完成階段性調控使命

金科股份調整償債方案表示展期縮短至一年，利隨本清；建業集團轉讓兩大文旅項目股權，豫國

資旗下公司接盤

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒０７％，廣達稱上海松江廠員工騷動平息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

拜登表明立場指大陸一旦攻台，美國會軍事介入

沙利文證實台灣未被納入「印太經濟框架」

澳洲新總理表示澳中關係仍艱難，強調堅持自身價值

拜登稱願武力保衛台灣，北京重申堅定捍衛國家主權

印太經濟框架啟動，中方表示人為製造經濟脫勾後果嚴重

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

康文署慶回歸２５周年，７﹒１免費開放大部分康樂設施

機場三跑目標今年啟用，預計總債務水平增至１１１０億元

歐冠昇表示當前地緣政治非常敏感，令港交所聯繫工作更困難

羅致光研究聘請法律人員加快破欠基金程序，縮短獲發資助時間

運房局表示機場三跑目標今年啟用，目標以１４１５億元完成整個項目

深股通全日淨流出１２﹒８４億元；滬股通全日淨流出近１０億元，陸股通流出逾５７億元

律師參與６１２基金案被指專業失當，律師會展開調查

仲量聯行代埋標售東半山豪宅業權，估值１０億元

４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期

歐洲央行行長拉加德指９月底前結束負利率政策

新地白石角新盤首推１１６伙，入場費５４９萬起

恒指公司推出恒生中國元宇宙指數及恒生滬深港基因及腫瘤學指數

衞生署前顧問醫生甘啟文承認公職人員行為失當罪還柙候判

昂坪３６０明早起恢復服務

世邦魏理仕表示本港醫療房地產需求有望快速增長

截至４月末深圳貸款餘額同比增１１﹒５％小微貸增速高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《特區新班子》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

候任辦表示設副司長有逼切性，將有清晰分工

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海昨增５５例確診，無症狀感染５０３例

何栢良料變種病毒個案走入社區，本港有能力防重症

內地昨增本土及無症狀約８００宗，上海社會面續清零

北京新增確診８３例無症狀１６例，多區實行居家辦公

台灣新增６﹒６萬宗確診，台北市長柯文哲核酸檢陽性

屯門龍門居第１３座突擊覆檢，發現１７人違強檢令

新一輪「賞你住」２萬名額，明起可向酒店預訂

港大同學會書院稱未有其他師生確診，如常上實體課

稱感染新冠後被解僱，項目經理透過平機會提訴訟

陳肇始出席世衞大會，稱本港致力達至動態清零目標

國家移民管理局不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友

本港新增１９０宗確診，核酸檢測陽性９４宗

學校呈報２１宗陽性個案，涉１９名學生及２名職員

內地今年共實施熔斷３１２次，減少７６８班入境航班

楊潤雄表示學校確診未算很差，視情況調節停課機制

蘭桂坊酒店群組增２人確診，曾到太古城３期麥當勞

醫管局專科門診推疫苗通行證被批，張竹君籲保護長者

李嘉誠基金會捐１﹒５億予中大醫學院，向護專捐５００萬

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｚｚ）

