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即市新聞

23/05/2022 19:07

《日入而息》小鵬首季經調整虧損擴大，港４月通脹回落至１﹒３％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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小鵬汽車（０９８６８）首季經調整虧損擴至１５﹒２８億元人幣，交付量升１﹒５９倍　　　
據報金科服務（０９６６６）擬收購佳源服務（０１１５３）股權；金科股份調整償債方案：展
期縮短至一年，利隨本清　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美日首腦宣布啟動印太經濟框架，包括１２初創成員國　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拜登表明立場指大陸一旦攻台，美國會軍事介入；拜登稱願武力保衛台灣，北京重申堅定捍衛國
家主權；拜登支持日本成為安理會常任理事國，鞏固聯盟抗中俄　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１９０宗確診，核酸檢測陽性９４宗；蘭桂坊酒店群組增２人確診，曾到太古城３期麥
當勞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收２４７點報２０４７０，科指低收１０６點報４１７７
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指反復升０﹒０１％，拜登稱考慮降低對華關稅
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美元短線有可能要深度調整　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６７９╱８３，日圓最新報１２７﹒５１╱５４
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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新地（０００１６）料荃灣廣場５月整體人流按月升逾２５％　　　　　　　　　　　　　　　
美亞娛樂（００３９１）向東華三院捐５０件「香港電影」主題ＮＦＴ　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）與Ｌｅｉｃａ達成影像戰略合作，７月發布新機　　　　　　　　　　　　
京東航空將獲頒公共航空運輸企業經營許可證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐高層指央行誇大氣候變化的金融風險捱批，祈耀年急撲火　　　　　　　　　　　　　　　
淘寶天貓再推商家扶助政策，７日累推３１條助力商家措施　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）將在歐美設辦事處，以吸引更多ＩＰＯ　　　　　　　　　　　　　　　
華潤醫藥（０３３２０）去年銷售１２５億人幣，蟬聯中國城市實體藥店最暢銷榜首　　　　　
譚仔國際（０２２１７）推出首個慈善ＮＦＴ項目「Ｓｏｕｐｅｒ　Ｈｅｒｏ」　　　　　　　
熒德控股（０８５３５）未來派息比率不低於三成，大部分轉板費用已入帳　　　　　　　　　
德盈控股（０２２５０）旗下小黃鴨ＩＰ再與《ＰＵＢＧ》手遊合作　　　　　　　　　　　　
利興發展（０００６８）指宏德僅出售２００萬股ＰｕｒｅＣｉｒｃｌｅ股份　　　　　　　　
據報騰訊（００７００）任命何毅進任騰訊新聞業務負責人　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）推便利措施，助客戶遙距解決賬戶事宜　　　　　　　　　　　　　　
中國生物製藥（１１７７）指受託人進一步購買４７２﹒５萬股股份　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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華營建築（０１５８２）中標荃灣及元朗過渡性房屋項目，共涉逾３億元　　　　　　　　　　
中國銀河（０６８８１）第六期短期融資券發行完畢，規模４０億人幣　　　　　　　　　　　
中國電力（０２３８０）山東青島大港綠電交通項目正式落地　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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金輝控股（０９９９３）４月合約銷售金額跌５９％至３６﹒９億人民幣　　　　　　　　　　
新東方（０９９０１）表示累計購回本金總額７６﹒３％債券　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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聯合國人權事務專員巴切萊特訪華，行程包括新疆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農行上海分行推出支持復工復產十六條舉措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委表示煤企不得通過關聯方大幅度提高價格出售煤炭　　　　　　　　　　　　　　　　　
必須部署「場所碼」、「數字哨兵」才可復工復市復學　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南料２０２５年新能源汽車年產量突破１５０萬輛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
涉傳染病防治罪，中鐵十一局、樸石醫學多人被立案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農業農村部表示春播糧食超九成，同比速度加快　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海鼓勵高校畢業生自主創業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭州疫情發生地豫籍返鄉大學生，在鄭隔離全免費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報內地客運航班獲現金補貼，迎來保底支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所上線債券交易系統新業務功能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湖南商品住房去化周期超２年的市縣暫停新宅地審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
哈爾濱宣布廢止「限售令」，指已完成階段性調控使命　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金科股份調整償債方案表示展期縮短至一年，利隨本清；建業集團轉讓兩大文旅項目股權，豫國
資旗下公司接盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升０﹒０７％，廣達稱上海松江廠員工騷動平息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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拜登表明立場指大陸一旦攻台，美國會軍事介入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沙利文證實台灣未被納入「印太經濟框架」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲新總理表示澳中關係仍艱難，強調堅持自身價值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拜登稱願武力保衛台灣，北京重申堅定捍衛國家主權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
印太經濟框架啟動，中方表示人為製造經濟脫勾後果嚴重　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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康文署慶回歸２５周年，７﹒１免費開放大部分康樂設施　　　　　　　　　　　　　　　　　
機場三跑目標今年啟用，預計總債務水平增至１１１０億元　　　　　　　　　　　　　　　　
歐冠昇表示當前地緣政治非常敏感，令港交所聯繫工作更困難　　　　　　　　　　　　　　　
羅致光研究聘請法律人員加快破欠基金程序，縮短獲發資助時間　　　　　　　　　　　　　　
運房局表示機場三跑目標今年啟用，目標以１４１５億元完成整個項目　　　　　　　　　　　
深股通全日淨流出１２﹒８４億元；滬股通全日淨流出近１０億元，陸股通流出逾５７億元　　
律師參與６１２基金案被指專業失當，律師會展開調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仲量聯行代埋標售東半山豪宅業權，估值１０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲央行行長拉加德指９月底前結束負利率政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地白石角新盤首推１１６伙，入場費５４９萬起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒指公司推出恒生中國元宇宙指數及恒生滬深港基因及腫瘤學指數　　　　　　　　　　　　　
衞生署前顧問醫生甘啟文承認公職人員行為失當罪還柙候判　　　　　　　　　　　　　　　　
昂坪３６０明早起恢復服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
世邦魏理仕表示本港醫療房地產需求有望快速增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
截至４月末深圳貸款餘額同比增１１﹒５％小微貸增速高　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《特區新班子》　
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候任辦表示設副司長有逼切性，將有清晰分工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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上海昨增５５例確診，無症狀感染５０３例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良料變種病毒個案走入社區，本港有能力防重症　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地昨增本土及無症狀約８００宗，上海社會面續清零　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增確診８３例無症狀１６例，多區實行居家辦公　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增６﹒６萬宗確診，台北市長柯文哲核酸檢陽性　　　　　　　　　　　　　　　　　　
屯門龍門居第１３座突擊覆檢，發現１７人違強檢令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新一輪「賞你住」２萬名額，明起可向酒店預訂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港大同學會書院稱未有其他師生確診，如常上實體課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
稱感染新冠後被解僱，項目經理透過平機會提訴訟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳肇始出席世衞大會，稱本港致力達至動態清零目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家移民管理局不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１９０宗確診，核酸檢測陽性９４宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
學校呈報２１宗陽性個案，涉１９名學生及２名職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地今年共實施熔斷３１２次，減少７６８班入境航班　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄表示學校確診未算很差，視情況調節停課機制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘭桂坊酒店群組增２人確診，曾到太古城３期麥當勞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局專科門診推疫苗通行證被批，張竹君籲保護長者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠基金會捐１﹒５億予中大醫學院，向護專捐５００萬　　　　　　　　　　　　　　　　
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