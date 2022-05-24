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24/05/2022 07:50

《油金掠影》美國擬釋出暖油儲備，油價靠穩；美匯回落金價小漲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國駕駛旺季即將到來，汽油市場供求繃緊。另外，美國正準
備釋出家用暖油儲備，加上歐盟成員國仍未就俄羅斯能源制裁達成共識，油價上落不大。
　　紐約期油收升１美仙或０﹒０１％，報每桶１１０﹒２９美元；布蘭特期油收升８７美仙或
０﹒７７％，報每桶１１３﹒４２美元。
　　美國白宮表示，總統拜登正準備發布緊急聲明，將授權釋出東北家庭取暖油儲備量。此外，
歐盟在禁制俄羅斯石油及能源進口一事上，未能與成員國之一的匈牙利達成協議。有歐盟官員指
，正向匈牙利、捷克及斯洛伐克提供２０億歐元，作為能源基礎設施投資。

＊貴金屬微漲，鈀金升１﹒４％＊

　　歐洲央行行長拉加德暗示可能會加息，歐元兌美元升逾１％，美匯指數受挫。即使美國１０
年期債券孳息率回升，金價仍小漲。紐約期金收報每盎司１８４７﹒８美元，升５﹒７美元或
０﹒３％。
　　有分析預期，金價並未突破５０天平均線，加上美國３年期及１０年期國債孳息率相對仍高
，一直為美元提供支撐，金價升勢未必持久。
　　其他貴金屬方面，白銀上漲０﹒２％，報每盎司２１﹒７２美元；白金期貨價格上漲１％，
報每盎司　９５０﹒３美元；鈀金期貨上漲１﹒４％，報每盎司１９６６﹒７美元。（ｅｒ）

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