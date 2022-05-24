《專家之言－李偉傑》內地仍存較大放水空間，惟美股調整港股焗跟

《專家之言》人行上周將五年期貸款市場報價利率（Ｌｏｎｅ Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｅ，簡

稱ＬＰＲ）創紀錄下調１５點子至４﹒４５厘，降幅超過市場預期，一年期則維持３﹒７％不變

，五年期ＬＰＲ下調幅度超預期下，對內地地產市場帶來正面刺激作用，消息公布後上周五

（２０日）中港兩地股市急升，股票市場投資氣氛亦同步地轉為正面，而內地與歐美收緊貨幣政

策完全相反下，相信內地投資機遇亦可逐步得到垂青，當然內地下調ＬＰＲ相信是見今年內房市

場依然受壓，早前內地公布４月商品房銷售額更按年下跌４６﹒６％，創１２年最大跌幅，而在

內地４月份ＣＰＩ按年上升２﹒１％，通脹數字仍然受控下，未來仍然存在較大放水空間。



＊上海逐步解封復甦概念當炒，惟美加息對經濟影響更受關注＊



主導市場投資情緒除了貨幣政策外，疫情亦成為投資市場關注因素，因早前在上海爆發疫情

後，多區加強疫情防控，對經濟帶來壓力已逐步浮現於近期經濟數據身上，而最近上海新增確診

病例回落至三位數，社會面繼續零新增，同時亦恢復部分地鐵及巴士路線，本月底前縮小封控、

管制區範圍，資金過往一周正炒著復甦概念，見汽車股及手機設備股份顯著反彈，不過本港市場

投資情緒亦受著外圍消息牽引，因此反彈過後又重新進入整固格局。

相信近期市場更為關注美國加息對經濟帶來的影響，美國４月通脹同比上升８﹒３％，雖然

比３月份升８﹒５％輕微下跌，但未來兩次議息會議美國聯儲局主席鮑威爾已預計加息０﹒５厘

以遏止高通脹，不過本人認為最佳加息時間已經遲了６個月，在近日美國零售數據顯著回落下，

相信未來加息以及縮減資產負債表將對美國經濟以及股市帶來相當大考驗，雖然已預計美國股市

調整出現，重點在於持續慢慢向下調整還是急速下跌，假若維持３００至４００點下跌幅度市場

可以成功消化，但假若已出現１０００點或以上震幅，港股亦難免需要跟隨劇震，預計恒指在這

股震盪下，５０天移動平均線２０８８４點將會是轉勢關鍵位，短線有能力挑戰，但要成功企穩

需要兩至三次的考驗，下方支持位維持接近１９５００點水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者

為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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