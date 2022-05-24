【外圍經濟】鮑威爾宣誓就任聯儲局主席，開啟第二任期

《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局當地時間周一（２３日）在其官網發表聲明，鮑威

爾已正式宣誓就任聯儲局主席，開啟第二個任期。其任期４年，將於２０２６年５月１５日結束

。鮑威爾的首要任務是控制處於４０年最高水平的通脹，並實現經濟軟著陸。（ｊｆ）





