【俄烏開戰】烏情報首長指普京３月險遭暗殺

《經濟通通訊社２４日專訊》烏克蘭國防部情報總局（ＧＵＲ）局長布達諾夫

（Ｋｙｒｙｌｏ Ｂｕｄａｎｏｖ）表示，俄羅斯總統普京於３月初，即出兵烏克蘭後不久，在

高加索地區險遭遇暗殺。他稱：「暗殺沒有成功，這件事並未公開，但確曾發生。」高加索位於

俄羅斯南部，接壤亞美尼亞、亞塞拜疆、格魯吉亞等國，並一直存在分離主義活動。（ｊｆ）

