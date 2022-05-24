《台股攻略－黃振宇》電子股無力撐市，台股失守萬六關口

《台股攻略》台股走勢虎頭蛇尾，加權指數曾一度升至１６２２０點，但隨著沽壓湧現，電

子股跌幅擴大，指數失守萬六點關口。航運股同步走弱，指數最終下跌１９２﹒７８點，收

１５９６３﹒６３點，成交金額為新台幣２０７９﹒９９億元，三大法人合計淨賣出新台幣

９５﹒１億元。

電子股無力撐市，台積電開市後雖然一度升至新台幣５３１元，惟大市沽壓較大，股價最終

倒跌１﹒５％，收新台幣５２０元；聯電跌２﹒６％，收新台幣４９元；此外，國巨、瑞昱、台

達電、研華、南亞科、欣興、南電等產業指標股均跌２％－６％。大價股亦同步下挫，矽力－

ＫＹ暴跌９％，收新台幣２６００元、信驊亦跌逾７﹒９％，力旺跌逾５％，譜瑞－ＫＹ、祥碩

、ＡＥＳ－ＫＹ均跌逾３％，世芯－ＫＹ跌４﹒４％，僅旭隼升２﹒８％。航運股的貨櫃三雄走

弱，長榮、陽明、萬海均跌１％－２％；航空雙雄的華航、長榮航亦跌逾１％；散裝航運股的中

航、台航、四維航、新興仍獲資金進駐，升０﹒８％－１﹒３％。車用零組件股則表現強勢，倉

佑、大億、元創精密紛紛漲停，堤維西升４﹒１％，憶聲、昇銳、大同均升逾２％。新光金公布

今年首季合併稅後純利為新台幣３４﹒８億元，按年減６３﹒２％，每股盈利為新台幣０﹒２４

元。智慧自動化設備系統整合廠的廣運，在台北國際電腦展「Ｃｏｍｐｕｔｅｘ ２０２２」展

出為針對高運算伺服器、資訊機櫃、機房以及雲端資料數據中心等新開發液冷散熱解決方案，已

獲英特爾（Ｉｎｔｅｌ）亞洲唯一認證，料該方案符合國際ＥＳＧ永續經營及持續減碳方向，可

為企業降低逾２５％的用電量。

台股未能靠穩萬六關口，料大市仍然波動，且近期成交量未見回升，建議短期宜選股不選市

。投資者可留意台北國際電腦展概念的相關個股，如半導體權值股、汽車零組件、環保發電股等

。另外亦要分散風險，多留意高股息率的概念股作防守之用。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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