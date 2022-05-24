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24/05/2022 08:50

【虛幣世界】加密貨幣窄幅上落，比特幣再次跌穿三萬

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股表現造好，但加密貨幣市場表現反覆，比特幣再次跌
穿３００００美元關口，以太幣亦再跌穿２０００美元，ＡＶＡＸ　下跌超過　８％，ＧＡＬＡ
、ＡＬＧＯ　和　ＭＡＮＡ　均下跌超過　６％，分析相信投資者持續擔心通脹，以及央行收緊
貨幣政策，可能導致經濟衰退。
　　３ｉＱ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｅｔ研究主管Ｍａｒｋ　Ｃｏｎｎｏｒｓ表示，相信在美
國勞工統計局６月初發布下一份消費者價格指數報告　（ＣＰＩ）　之前，數字資產可能會保持
區間波動，而ＣＰＩ則反映通脹壓力是否正在減弱。不過，就目前而言，市場可能有部分投資者
會嘗試突破加密貨幣市場的區間，但他覺得可以再上升的機會不大。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報２９１８９﹒４９元（美元．下同），升０﹒２７％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報１９８２﹒８５元，升０﹒４８％；艾達幣報０﹒５１６０元，
升０﹒５３％；瑞波幣報０﹒４０６９元，升０﹒４２％。（ｕｌ）
　
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