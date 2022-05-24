【虛幣世界】加密貨幣窄幅上落，比特幣再次跌穿三萬

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股表現造好，但加密貨幣市場表現反覆，比特幣再次跌

穿３００００美元關口，以太幣亦再跌穿２０００美元，ＡＶＡＸ 下跌超過 ８％，ＧＡＬＡ

、ＡＬＧＯ 和 ＭＡＮＡ 均下跌超過 ６％，分析相信投資者持續擔心通脹，以及央行收緊

貨幣政策，可能導致經濟衰退。

３ｉＱ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｅｔ研究主管Ｍａｒｋ Ｃｏｎｎｏｒｓ表示，相信在美

國勞工統計局６月初發布下一份消費者價格指數報告 （ＣＰＩ） 之前，數字資產可能會保持

區間波動，而ＣＰＩ則反映通脹壓力是否正在減弱。不過，就目前而言，市場可能有部分投資者

會嘗試突破加密貨幣市場的區間，但他覺得可以再上升的機會不大。

據經濟通據數顯示，比特幣現報２９１８９﹒４９元（美元．下同），升０﹒２７％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報１９８２﹒８５元，升０﹒４８％；艾達幣報０﹒５１６０元，

升０﹒５３％；瑞波幣報０﹒４０６９元，升０﹒４２％。（ｕｌ）



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