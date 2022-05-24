《談國論企－黎偉成》中國會強化軍政力量保台主權

《談國論企》才於２０２２年３月１８日邀約作視頻通話，和清清楚楚聽到中國國家主席習

近平嚴正、直接警告美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，美國總

統拜登居然在兩個月之後的５月２３日，在日本回答傳媒問若大陸攻台問題時表美國願軍事介入

時表「會」，即使白宮官員即使迅應美國對台政策不變，卻充分暴露出美帝國霸權主義和攬炒中

國之情日益惡化。中國須強化軍政力量，確保台灣主權不受美帝所侵。



＊中國警告美挺台獨劣行會有顛覆性影響＊



我一直痛斥拜登為當今世界政壇中的言而無信、行反甚言的「陰毒王」，理由為此人所作出

的任何「承諾」都是言之旦旦，甚至做法剛好是相反，和作出狠狠的攻奸，此可見：拜登即使在

３月１８日對習近平稱：「美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同

盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，但這之後對台售武、容許美國的議

員、前官員等政客政棍赴台表表態，都是挺「台獨」之劣行，而這此更在與日本首相岸田文雄會

面後的記者招招會的回答表態「會Ｙｅｓ」願意軍事介入大陸一旦攻台之時，簡直是荒謬之說。

尤其是拜登所作的「美國曾對台灣作出承諾，亦同意「一個中國」政策及所有附加協議，但

北京武統台灣是不合適，會動搖整個地區，後果比俄羅斯「攻打」烏克蘭更嚴重」，簡直是不知

所謂，更不是一個格守承信的「總統」，因（一）拜登此廝說甚麼「北京武統台灣是不合適」的

，顯然完全忽視大陸多年來一直堅持對台「九二共識」等基礎原則，力求和平統一，強調最終「

不排除軍事行動」。內地對台的政策從來是有原則、有耐性的，只要不搞「台獨」就可以有商有

量，唯是拜登上台以來處處破壞中美關係，更不斷挑戰中國政治經濟的底線的惡思劣舉，相信會

碰得焦頭爛額！

此因習近平在兩個月前十分直截了當的警告美方：「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關

係造成顛覆性影響」，而我當時所的解讀的影響是嚴重性在於「顛覆性」，可見美方一旦處理不

好，對中美兩國的影響，是有翻天覆地的破壞，此因涉台問題是中國的主權問題。要留意，是習

近平作出此語的前提，為「中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭到一些人向

「台獨」勢力發出錯誤信號，這是十分危險的」，和「美國現屆政府未走上屆製造的困境」。

還有（二）拜登拿俄羅斯與烏克蘭事件，和中國對台問題作直接聯擊，是極大的錯誤，因

（Ｉ）中國對台灣是絕對主權問題，更於１９７２年成為聯合國常任理事國，更在聯合國及國際

組織上履行「一個中國」的法權，故美國「對台」的各種各樣「政策」，千萬不要離開中國的主

權問題而為之，否則會引發「顛覆性」後果，是肯定的。中國外交部發言人汪文斌指出「在涉及

中國主權和領土完整的核心利益問題，中方無妥協退讓餘地。



＊中國打近岸戰肯定絕對不輸美國之力＊



和（ＩＩ）拜登居然厚顏無恥地提出俄烏事件，因問題在於（ｉ）俄羅斯之所以「入侵」，

乃拜登主動推手挑釁、捏造假象、誣衊和讓「北約」力逼，不斷提供烏武裝設備和資金，始造成

戰禍，更甚者為不支持和談，遂使俄羅斯以戰反戰。

需要指出的，更是（ｉｉ）俄羅斯和烏克蘭，乃前蘇聯解體由１變１５的國家，實際在民族

、語言、文化等許許多多方面有千絲萬縷的關係，而基輔更為俄羅斯人視為母親之城，怎麼會胡

作戰舉？由是習近平亦藉於３月１８日的視頻通話，對拜登重申「我們向來從事情的是非曲直出

發獨立自主作出判斷」，「是非曲正」是判斷特別是獨立自主作出判斷的要素：誰是誰非，執曲

執正，要看事實，講今天，更要道過去和歷史，你不能把烏克蘭現今的局勢單一孤立地說三道四

。

我之建議，為中國要強化和加快海、空、陸的軍事建設和力量，更要強有力的在戰鬥力上對

美示威，甚至對美的軍事挑釁作出實質的回應。以拜登為主的美國人對華在政治、經濟、科技等

多方面圍堵、攬炒都不得逞，如今在軍事上力求加壓，也就必須在軍對軍的回應！特別是在台灣

問題上，美挺「台獨」一旦由言而實，就要讓美帝自食其果！我相信，中國打近岸戰，絕對不會

輸給美國，尤其是維護台灣主權。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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