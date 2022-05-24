滬綜指失守三千一，恒指午後跌４７０點穿兩萬，美團跌７％墊底

《經濟通通訊社２４日專訊》大市上午聚焦減徵部分乘用車購置稅６００億人民幣，汽車股

高漲支撐恒指表現。惟美國總統拜登於日本與當地首相以及澳洲、印度元首舉行四方安全對話，

市場憂慮將對中國經濟前景有不利影響，Ａ股市場受壓，滬綜指午後失守３１００點，現報

３０７９，跌６７點或跌２﹒１３％；深證成指大跌３４０點或跌２﹒９７％。



＊車股回吐，ＡＴＭ股沽壓重＊



汽車股午後回吐升幅；吉利（００１７５）升３﹒８１％，報１４﹒１６元；長汽

（０２３３３）升５﹒７５％，報１２﹒５元；廣汽（０２２３８）升０﹒２９％，報７﹒０３

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒５９％。新能源汽車股跌幅擴大；比亞迪

（０１２１１）跌５﹒７％，報２５５元；小鵬汽車（０９８６８）跌８﹒５９％，報

８３﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒５６％；理想汽車（０２０１５）

跌１﹒４６％，報９０﹒８５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒４４％。

ＡＴＭ股沽壓未止；美團（０３６９０）跌６﹒８％，報１５６﹒３元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅９﹒６５％；阿里（０９９８８）跌２﹒４１％，報８３﹒０５元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６８％；騰訊（００７００）跌２﹒８３％，報３３７元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒３２％。

現時，恒生指數報１９９９８，跌４７１點或跌２﹒３０％，主板成交８３３﹒３４億元。

國企指數報６８４８，跌１７３點或跌２﹒４７％。恒生科技指數報４０１３，跌１６３點或跌

３﹒９２％。

即月期指新報１９９７９，跌４４０點，低水１９點。即月國指期貨報６８４１，跌１７８

點，低水８點。即月科指期貨新報４０１０，跌１６５點，低水２點。

上證綜合指數報３０７９，跌６７點或跌２﹒１３％，成交３９３１﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１１１０７，跌３４０點或跌２﹒９７％，成交４９４７﹒２６億元人民幣

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表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １４﹒０４元 跌７﹒２７％

美團（０３６９０） １５６﹒３０元 跌６﹒８０％

碧桂園服務（０６０９８） ２８﹒７０元 跌６﹒２１％

藥明生物（０２２６９） ５３﹒００元 跌５﹒７８％

比亞迪（０１２１１） ２５５﹒００元 跌５﹒７０％

創科（００６６９） ９４﹒４５元 跌５﹒４１％

京東集團（０９６１８） ２０２﹒００元 跌５﹒０８％

銀娛（０００２７） ３９﹒１０元 跌４﹒８７％

微盟（０２０１３） ４﹒１３元 跌６﹒５６％

舜宇（０２３８２） １０８﹒３０元 跌４﹒５８％

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（ｈｃ）

