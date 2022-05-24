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24/05/2022 15:49

《駐京專電》人行、銀保監研究部署加大信貸投放力度，全力穩經濟

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人行、銀保監２３日召開主要金融機構貨
幣信貸形勢分析會，２４家主要金融機構及人行、銀保監相關部門和分支機構的主要負責人參加
會議。會議指出，受國內外超預期因素影響，近期經濟新的下行壓力進一步加大。金融系統要加
大實體經濟支持力度，全力以赴穩住經濟基本盤。
　　國家開發銀行、政策性銀行要充分發揮補短板、跨周期調節的作用，大型國有商業銀行要主
動發力、多作貢獻，股份制銀行要充分挖掘潛力，大型城商行要發揮區位優勢，共同加大對重點
領域和薄弱環節的信貸支持。各主要金融機構要切實承擔主體責任，調動行內各方面力量，高效
對接有效信貸需求，強化政策傳導。
　
＊保持房地產信貸平穩增長＊
　
　　會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信
貸增長支持經濟高質量發展。要聚焦重點區域、重點領域和重點行業，圍繞中小微企業、綠色發
展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。要落實政策要求，保持房地產信貸
平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸
款等實施延期還本付息。要加快已授信貸款的放款進度。要堅持市場化原則，平衡好信貸適度增
長和防範金融風險之間的關係，提升金融支持實體經濟的可持續性。
　　會議認為，今年以來，人行、銀保監及時推出並有序實施一系列金融政策舉措，各金融機構
主動作為，一季度貨幣信貸保持平穩增長，有力支持了今年經濟金融平穩開局。

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