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即市新聞

24/05/2022 12:10

《午市前瞻》專家指新能源車股回落宜吸納，凱知樂不宜多手跟炒

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報２０１８７，跌２８２點或１﹒３８％，主
板成交５９３﹒４４億元。恒生中國企業指數報６９２８，跌９３點或１﹒３３％。恒生科技指
數報４０９４，跌８３點或２％。

＊黃偉康：料美國數據一如預期＊

　　恒指上午跌幅擴大至超過３００點，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表
示，恒指維持上落格局，現時市場觀望美國經濟數據，包括聯儲局會議紀錄以及通脹數據，但他
預期市場反應不會太大，因為聯儲局主席鮑威爾早已大打開口牌，預示短期單次加四分三厘的機
會不大，前景明朗下市場無須以會議紀錄預測加息方向，而通脹方面市場亦預期會一如以往地高
，而美股近期已從高位回調兩成，相對已反映高通脹的影響。
　　他提到，港股近期升不上，因市場認為未有足夠好消息刺激突破２１０００水平；但向下跌
不下，又因為重磅股業績未算太差，故港股維持膠著狀態。但他提到，現時市場正觀望拜登訪日
期間會否出現不利中美關係言論，故市場仍審慎觀望，預期拜登結束訪問後市況氣氛將有改善。

＊中國刺激措施成效難顯＊

　　中國進一步出台穩經濟措施，將在更多行業實施退稅措施，增加退稅超過１４００億人民幣
，其中減徵部分乘用車購置稅６００億人民幣。黃偉康分析指近期市場擔心內地刺激措施難以「
落地」，即措施的成效性未必高，如早前減ＬＰＲ提供了有利樓市環境，但市場信心未恢復下也
難以即時提升買樓意欲，故措施較難轉化成實際銷售數字，對於股市亦難有帶動作用。
　　黃偉康指，今次減徵乘用車購置稅，對於提升汽車銷量確有幫助。但今日上午傳統汽車股獨
逍遙，新能源車股則受小鵬（０９８６８）績差拖累捱沽，他解釋因為新能源車銷售數字長期好
，變相市場認為對進一步提升新能源車銷量作用不大，但對傳統汽車銷量就有更大幫助。但黃偉
康預期，現時正是吼入新能源車股的時機，因他預期上海解封後，對於新能源車企的最壞時刻已
過，疫情逐步回穩下，小鵬及理想（０２０１５）現價都是吸納良機。

＊市場愛炒作消息＊

　　昨日凱知樂（０２１２２）旗下ｋｋ　ｐｌｕｓ於朗豪坊一件「天線得得Ｂ」展疑遭小朋友
不小心撞到而損毀，家長向ｋｋ　ｐｌｕｓ賠償逾三萬元後，網上熱烈討論公司處理手法，今日
凱知樂股價最多升超過８６％。黃偉康解釋凱知樂爆升正反映現時港股市場實況，往往於個別社
會熱話消息出現後便會出現個別股價異動，但他指凱知樂基本面並不向好，以過往經驗來看最多
炒作一至兩日便會回落日前水平，呼籲投資者可以「剝花生」，但千萬不要多手。（ｈｃ）

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