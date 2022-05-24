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即市新聞

24/05/2022 15:41

《美元走勢－羅明立》歐元上方阻力在１﹒０７７０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２７﹒７０　１２８﹒０９　１２７﹒５１
　　歐元╱美元　１﹒０６７３　１﹒０６８６　１﹒０６６１
　　英鎊╱美元　１﹒２５７６　１﹒２５８２　１﹒２５４７
　　美元╱瑞郎　０﹒９６５８　０﹒９６７０　０﹒９６５６
　　美元╱港元　７﹒８４９１　７﹒８４９６　７﹒８４８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數昨日（２３日）繼續回落，跌近１０２邊緣。歐洲央行行長拉加德周
一表示，到９月底，歐洲央行應可以擺脫負利率狀態，並可能進一步加息。市場相信行長面對其
他官員的壓力，要加快收緊貨幣政策，預期７月及９月的政策會議上都至少加息２５個基點，消
息刺激歐元升近１﹒０７。
　　美匯指數持續調整，由於美國利率先行上調，利好消息已反映在之前的升幅上，若聯儲局在
較後時間放慢加息步伐，而歐央行則展開收水，不排除美元會有壓力。但現階段１０２以下造空
美元值博率不高，相信越接近５０天平均線的１０１，支持力度越大，初步阻力在１０２﹒６０

　　歐元上方阻力在１﹒０７７０，１﹒０７以上再部署造空。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７３０　１﹒０６００　１﹒０７８０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２６１０　１﹒２５００　１﹒２６４０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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