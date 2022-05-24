《美元走勢－羅明立》歐元上方阻力在１﹒０７７０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒７０ １２８﹒０９ １２７﹒５１

歐元╱美元 １﹒０６７３ １﹒０６８６ １﹒０６６１

英鎊╱美元 １﹒２５７６ １﹒２５８２ １﹒２５４７

美元╱瑞郎 ０﹒９６５８ ０﹒９６７０ ０﹒９６５６

美元╱港元 ７﹒８４９１ ７﹒８４９６ ７﹒８４８３

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《美元走勢》美匯指數昨日（２３日）繼續回落，跌近１０２邊緣。歐洲央行行長拉加德周

一表示，到９月底，歐洲央行應可以擺脫負利率狀態，並可能進一步加息。市場相信行長面對其

他官員的壓力，要加快收緊貨幣政策，預期７月及９月的政策會議上都至少加息２５個基點，消

息刺激歐元升近１﹒０７。

美匯指數持續調整，由於美國利率先行上調，利好消息已反映在之前的升幅上，若聯儲局在

較後時間放慢加息步伐，而歐央行則展開收水，不排除美元會有壓力。但現階段１０２以下造空

美元值博率不高，相信越接近５０天平均線的１０１，支持力度越大，初步阻力在１０２﹒６０

。

歐元上方阻力在１﹒０７７０，１﹒０７以上再部署造空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６００ １﹒０７８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２６１０ １﹒２５００ １﹒２６４０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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