《美元走勢－羅明立》歐元上方阻力在１﹒０７７０

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １２７﹒７０ １２８﹒０９ １２７﹒５１
歐元╱美元 １﹒０６７３ １﹒０６８６ １﹒０６６１
英鎊╱美元 １﹒２５７６ １﹒２５８２ １﹒２５４７
美元╱瑞郎 ０﹒９６５８ ０﹒９６７０ ０﹒９６５６
美元╱港元 ７﹒８４９１ ７﹒８４９６ ７﹒８４８３
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《美元走勢》美匯指數昨日（２３日）繼續回落，跌近１０２邊緣。歐洲央行行長拉加德周
一表示，到９月底，歐洲央行應可以擺脫負利率狀態，並可能進一步加息。市場相信行長面對其
他官員的壓力，要加快收緊貨幣政策，預期７月及９月的政策會議上都至少加息２５個基點，消
息刺激歐元升近１﹒０７。
美匯指數持續調整，由於美國利率先行上調，利好消息已反映在之前的升幅上，若聯儲局在
較後時間放慢加息步伐，而歐央行則展開收水，不排除美元會有壓力。但現階段１０２以下造空
美元值博率不高，相信越接近５０天平均線的１０１，支持力度越大，初步阻力在１０２﹒６０
。
歐元上方阻力在１﹒０７７０，１﹒０７以上再部署造空。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６００ １﹒０７８０
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２６１０ １﹒２５００ １﹒２６４０
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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