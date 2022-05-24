【夜期時段】即月期指最新報２００８９點，跌２５點，低水２３點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１０６點，跌８點，低水６點
，最新報２００８９點，跌２５點，低水２３點，合約成交５８７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８５６點，跌２７點，低水２７點，最新報６８７６點，
跌７點，低水７點，合約成交８７０張。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話24/05/2022
美或減對華關稅 東方海外逆市再創新高
|中國故事24/05/2022
《神州經脈》國務院推33項舉措救經濟 近百億外資撤A場再震盪
|財經熱話24/05/2022
【削減關稅】潘鐵珊推介四隻受惠股 耐世特接近上車位！
|財經熱話24/05/2022
息升叠加摩通唱好美經濟 美銀行股大漲 匯控渣打密密回購逆市穩升
|FOCUS24/05/2022
【FOCUS】12國響應IPEF 美冀成「標準」制定者
|財經熱話24/05/2022
【減購置稅】比亞迪逆同業跌 譚朗蔚：仍屬首選！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰