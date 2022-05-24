【夜期時段】即月期指最新報２００８９點，跌２５點，低水２３點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１０６點，跌８點，低水６點

，最新報２００８９點，跌２５點，低水２３點，合約成交５８７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８５６點，跌２７點，低水２７點，最新報６８７６點，

跌７點，低水７點，合約成交８７０張。

