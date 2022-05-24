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即市新聞

24/05/2022 16:37

《本港樓市》戴德梁行：若短期內通關，今年商用物業成交料達千億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》戴德梁行今日發表２０２２上半年商用物業投資市場回顧及展
望，預計今年全年商戶物業總成交金額達７００億元，較去年的９７５億元有所倒退。執行董事
、香港資本市場部主管高偉雄預計，如港府能短期內與內地通關，全年商用物業成交金額或可會
追近２０２１年水平，甚至達到１０００億元；但如年尾才能通關，料相關刺激將不會太大　。
　　該行董事、香港研究部主管陳健珩指，７００億元的預測並沒有考慮通關因素。本港第一季
受疫情影響交投相對淡靜，如往後不會再大規模爆疫，下半年表現料將優於上半年。但他強調，
本港經歷了第五波疫情，認為最壞情況已過，港人已習慣疫情下的生活。即使本港再爆發第六波
疫情，投資者也已做好準備應對，更有不少房產基金籍市況淡靜時積極部署，料往後疫情只會短
暫影響商業活動，但對商用物業投資市場影響較小。
　
＊加息料影響以收租為主的商用物業投資＊

　　高偉雄表示，香港未來難免要跟隨美國加息，加息料對以收租為主商用物業投資有一定影響
，認為相關投資者對其回報預望會較高。市場會較為關注對息口敏感度較低的住宅地盤，其次是
如改裝數據中心、冷凍庫等高增值物業。他又指，在現時的通脹環境下，投資者會購買具抗通脹
能力的物業，過去兩年，投資者的期望回報介乎２﹒５－３厘，當然愈優質的物業回報會較低，
相反較偏遠或破舊的物業回報會較高。
　　高偉雄表示，鑑於香港目前仍實施入境隔離措施，故今年上半年仍以本地投資者主導，佔市
場成交總額逾５６％。然而，不少於本地設有據國際房地產基金趁現時市況較淡靜時出手，期內
基金佔總市場成交額４２％，較去年同期的１４％大幅增加　，當中不少酒店與工廈項目均由基
金承接，並與本地發展商合作，為其業務擴張提供資金支持。與此相內地投資者則較去年沉寂，
佔總成交額約２％。
　　高偉雄解釋，房地產基金大部分資金來源均來自歐美，有相關規管和策略限制，較少投資住
宅項目。市況好時，房產基金佔寫字樓成交的７－８成，因看好寫字樓等收租較透明和易於管理
。但過去兩三年，酒店與工廈租金回落，業主因而願意降價，基金也借機投資在以往較少涉獵的
物業類別。（ａｃ）

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