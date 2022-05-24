【特區新班子】林鄭：周五立法會召開會議，商討下屆政府架構重組

《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥行會前表示，下屆政府架構重組方面，５月

２７日立法會人事編制委員會召開會議，經同意後，６月１０日再提交財委會審議，其後在６月

１５日立法會大會表決。

早前因疫情延遲的回歸２５周年的慶祝活動，林鄭稱將重新啟動。（ｈｙ）

