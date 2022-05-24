《經濟通通訊社２４日專訊》有商會要求本周內進一步放寬社交距離措施，行政長官林鄭月
娥於行會前強調，放寬取決於公共衞生、經濟需要及公眾人士接受程度；指第三階段放寬或於６
月３０日前實施。
疫情平穩，被問到何時取消「疫苗通行證」。林鄭表示大部分措施對市民帶來不便，但前題
是市民生命健康及安全，政府鑒於接種率仍有上升空間，故仍要繼續實施「疫苗通行證」，又稱
疫情多變，難定措施結束的時間表。（ｈｙ）
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24/05/2022 10:23
【新冠肺炎】林鄭：放寬防疫措施第三階段或於６月３０日前實施
《經濟通通訊社２４日專訊》有商會要求本周內進一步放寬社交距離措施，行政長官林鄭月
娥於行會前強調，放寬取決於公共衞生、經濟需要及公眾人士接受程度；指第三階段放寬或於６
月３０日前實施。
疫情平穩，被問到何時取消「疫苗通行證」。林鄭表示大部分措施對市民帶來不便，但前題
是市民生命健康及安全，政府鑒於接種率仍有上升空間，故仍要繼續實施「疫苗通行證」，又稱
疫情多變，難定措施結束的時間表。（ｈｙ）
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