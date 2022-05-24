【新冠肺炎】林鄭：放寬防疫措施第三階段或於６月３０日前實施

《經濟通通訊社２４日專訊》有商會要求本周內進一步放寬社交距離措施，行政長官林鄭月

娥於行會前強調，放寬取決於公共衞生、經濟需要及公眾人士接受程度；指第三階段放寬或於６

月３０日前實施。

疫情平穩，被問到何時取消「疫苗通行證」。林鄭表示大部分措施對市民帶來不便，但前題

是市民生命健康及安全，政府鑒於接種率仍有上升空間，故仍要繼續實施「疫苗通行證」，又稱

疫情多變，難定措施結束的時間表。（ｈｙ）

