【新冠肺炎】澳門新增３宗輸入病例，兩港男列復陽個案

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，過去一日有５宗輸

入個案，分別來自台灣、美國及香港，其中３宗沒有病徵，２宗則為復陽個案。

由香港入境澳門的３０歲男患者，去年７月已接種兩劑疫苗，５月２２日由香港乘坐金巴到

澳門，持有採樣日後２４小時內核酸檢測陰性結果證明，入境時接受核酸檢測結果不確定，昨日

複查結果呈陽性。他曾於今年３月確診。由香港入境澳門的５６歲男患者，已接種３劑科興疫苗

，５月２２日由香港自駕入境澳門，持有採樣日後２４小時內核酸檢測陰性結果證明，入境時接

受核酸檢測結果不確定，昨日複查結果呈陽性，他曾於今年２月確診。



＊澳門累計錄８２宗確診個案＊



由台灣回澳門的３１歲男患者，已接種兩劑疫苗，５月２１日在台灣檢測呈陰性，５月２２

日在澳門入境時檢測結果不確定，昨日複查新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。由美國經新加坡回澳

的１９歲女患者，已接種三劑疫苗，５月２０日在美國檢測呈陰性，昨日入境時接受檢測呈陽性

。由美國經新加坡回澳的２１歲女患者，已接種三劑疫苗，５月１９日在美國檢測呈陰性，昨日

入境時接受檢測呈陽性。

澳門至今已錄得８２宗確診個案和１３８宗無病徵感染者。（ｈｙ）

