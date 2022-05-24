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24/05/2022 15:20

【新冠肺炎】澳門新增３宗輸入病例，兩港男列復陽個案

　　《經濟通通訊社２４日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，過去一日有５宗輸
入個案，分別來自台灣、美國及香港，其中３宗沒有病徵，２宗則為復陽個案。
　　由香港入境澳門的３０歲男患者，去年７月已接種兩劑疫苗，５月２２日由香港乘坐金巴到
澳門，持有採樣日後２４小時內核酸檢測陰性結果證明，入境時接受核酸檢測結果不確定，昨日
複查結果呈陽性。他曾於今年３月確診。由香港入境澳門的５６歲男患者，已接種３劑科興疫苗
，５月２２日由香港自駕入境澳門，持有採樣日後２４小時內核酸檢測陰性結果證明，入境時接
受核酸檢測結果不確定，昨日複查結果呈陽性，他曾於今年２月確診。
　
＊澳門累計錄８２宗確診個案＊
　
　　由台灣回澳門的３１歲男患者，已接種兩劑疫苗，５月２１日在台灣檢測呈陰性，５月２２
日在澳門入境時檢測結果不確定，昨日複查新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。由美國經新加坡回澳
的１９歲女患者，已接種三劑疫苗，５月２０日在美國檢測呈陰性，昨日入境時接受檢測呈陽性
。由美國經新加坡回澳的２１歲女患者，已接種三劑疫苗，５月１９日在美國檢測呈陰性，昨日
入境時接受檢測呈陽性。
　　澳門至今已錄得８２宗確診個案和１３８宗無病徵感染者。（ｈｙ）

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