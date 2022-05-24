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24/05/2022 16:31

【新冠肺炎】本港新增２５０宗確診，包括３４宗輸入個案

　　《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
２５０宗新冠肺炎確診，包括８９宗核酸檢測陽性，１６１宗快測呈報陽性，當中３４宗輸入案
例分別來自泰國、英國、法國、新加坡等地，２４宗在機場找到，６宗在檢疫酒店發現，２宗為
第３日樣本、３宗第４日樣本和１宗第５日樣本。

＊３宗懷疑復陽個案＊

　　當局發現３宗懷疑復陽個案，包括２５歲男患者，已打兩針，無病徵，５月１６日英國抵港
，５月２３日完成酒店檢疫之後前往內地，在深圳灣檢疫發現陽性，ＣＴ值３８；４４歲男患者
已打３針，無病徵，５月１５日馬來西亞抵港，５月２２日完成酒店檢疫之後前往內地，在深圳
灣發現陽性，ＣＴ值大於３０。另有一宗５３歲女患者，已打３針，無病徵英國抵港，第８、９
日採樣呈陰性，第１０日在社區檢測中心呈陽性，ＣＴ值３７，懷疑復陽。

＊印度抵港貨機機組人員疑屬本地感染＊

　　一名由印度抵港貨機機組人員，疑屬本地感染，涉及一名３６歲男子，曾於５月１９日及５
月２１日前往印度，在當地閉環管理，無離開飛機，懷疑是回港後本地感染個案。

＊今日沒有新增死亡個案＊

　　確診個案中，１２宗在醫管局確診，１２宗在公共衞生化驗所確診，６５宗在公共衞生化驗
所確診。公共衞生化驗所分析９５宗確診個案，９２宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，３宗病毒量太
低未能分類。第五波累計１１９﹒８萬宗確診，包括７４﹒９萬宗核酸檢測陽性，４４﹒９萬宗
快測呈報陽性。
　　今日沒有新增院舍爆疫；沒有新增死亡個案，累計死亡個案維持在９１５７宗。（ｈｙ）
　

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