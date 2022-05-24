《小傳日記》撞跌Ｌａｌａ賠三萬，賣潮物有無咁好賺？

《小傳日記》雖然近排阿爺已經密密手大搞刺激經濟措施，雖然措施喺度，但無人有信心入

市，巧婦難為無米炊，信心呢家嘢真係唔係咁容易恢復。今日Ｊｏｅ伯就去咗日本同日本首相、

澳洲總理同埋印度總理開「四方安全對話」。

日本、澳洲同印度分別位處神州東、南、西面，嚇到Ａ場缸友嗱嗱聲掟貨，全日上證綜指插

２﹒４１巴仙，報３０７０點，深成指收挫３﹒３４巴仙。Ａ場大跌，香江呢邊都無得獨善其身

，最多跌超過４７０點，仲穿過兩萬，不過最後都成功企穩，收報２０１１２點。

今日另一個魚缸熱話當然就係隻「Ｌａｌａ」，係天線得得Ｂ入面嗰隻黃色。回帶返噚日有

兩大兩細，一家行朗豪坊間潮物ｆｉｇｕｒｅ舖ｋｋ ｐｌｕｓ（凱知樂（０２１２２）旗下）

，其中有個小朋友唔小心挨跌爛破咗隻６呎高嘅Ｌａｌａ，跟住隻Ｌａｌａ就仆落地粉身碎骨，

事發後家長最後賠咗三皮幾嘢，ｐｏ上網圍爐成功，風向即時吹咗去ｋｋ ｐｌｕｓ將隻咁貴嘅

嘢無遮無掩咁擺喺度，仲畀網民喺ＩＧ洗版式大叫「黑店」。雖然ｋｋ ｐｌｕｓ起初喺

Ｆａｃｅｂｏｏｋ出聲明企硬，但係即時暴吸兩萬個「嬲嬲」上到鼻，結果都要ｄｅｌ ｐｏ避

風頭。

奇就奇在噚晚先有人話會影響佢股價，但係點知凱知樂今日居然十年唔逢一潤咁炒起咗，最

多升多過８６巴仙，有網民就瘀佢成功開發咗新嘅「碰瓷」生意，唔知係咪就係呢個新業務帶動

佢炒起呢？不過ｋｋ ｐｌｕｓ呢間舖本身都出咗好多本地潮物ｆｉｇｕｒｅ，出名小小就有上

年出嘅Ｓｕｐｅｒ Ｍａｒｉｏ扮星爺回魂夜造型嘅ｆｉｇｕｒｅ，都幾有價有市，好多本地潮

人都有一隻。

但係ｈｉｔ還ｈｉｔ，凱知樂而家ＰＥ成９０倍，投資角度嚟講真係買唔過，而且潮物嘅嘢

都算係小眾市場，幾皮嘢又大件嘅Ｌａｌａ有幾多人會買呀？今日凱知樂收場只係升１７巴仙，

所炒嘢都係炒兩炒就熟，即日好走喇，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何

建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與

《經濟通》、編者及作者無涉。

