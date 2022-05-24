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24/05/2022 16:44

【新冠肺炎】學校錄１８宗陽性個案，涉１６名學生及２名職員

　　《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學校錄
１８宗陽性個案，涉及１６名學生及２名職員，分別來自１３間學校，包括４間幼稚園、１間小
學及８間中學；國際英文幼稚園涉及６宗個案，其中４人同一班下午班，分別在５月２２日、５
月２３日發病，最後一天上堂是５月２０日。
　　今日國際英文幼稚園再呈報２宗陽性個案，其一宗為任教確診班別的老師，５月２０日出現
上呼吸道病徵，當日快速檢測陰性，昨日核酸檢測樣本陽性，有任教上、下午班；另外該校一名
上午班學生確診，班房與爆疫的下午班一樣，今日現病徵及快速檢測陽性。當局在校內取環境樣
本調查，上午及下午班共５８名學生須停課，直至本周五（２７日），期間每日須快測。
　　歐家榮指，國際英文幼稚園染疫教師沒有任教其他班級。他在周五、周一快檢陰性，昨日檢
測陽性；他在周五出現輕微病徵，但因周五、周一快測均呈陰性，故繼續上學。
　　歐家榮指，同校有千名學生，只有上述提及的老師及學生外，其餘老師及學生快測為陰性，
不能排除４名確診的下午校學生於班房內感染，因為發病的時間相近，而且沒有與社區個案有流
行病學關連，相信班房出現小型感染群組，又指該班房只有５至６成學生已接種疫苗，形容情況
不理想，因此為安全起見，校方要消毒班房，相關學生要留在家中；暫時未見其他班別受影響。
（ｈｙ）

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