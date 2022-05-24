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24/05/2022 16:52

【新冠肺炎】太古城麥當勞再多４人染疫，包括３３個月大男嬰

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中環蘭桂坊酒店群組、感染Ｏｍｉｃｒｏｎ　
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒的６旬婦，５月１３日早上到過太古城３期的麥當勞，疑傳染同時
段在另一枱用膳的一家三母子，以及另外兩名同一時段到訪的食客。衞生署衞生防護中心傳染病
處首席醫生歐家榮表示，蘭桂芳酒店群組再增１宗個案，涉一名３９歲男子，住柴灣已婚警察宿
舍，在檢疫第１２日陽性，５月１７日出現病徵，當日早上檢測陰性，深喉唾液檢測呈陽性，發
現全基因序列與先前２宗個案一樣。
　　調查發現，他在５月１４日曾到訪６５歲男子的家人，當時沒有戴口罩，傳染期曾到中央圖
書館、亦有返回工作地點─機動部隊總部。至於早前染疫的６５歲美國抵港男子，曾於５月１９
日在家居隔離時曾與兩名顧客有接觸，會安排他們到檢疫。
　
＊太古城麥當勞個案至今涉及５枱＊
　
　　該群組今日亦新增３宗確診個案，包括居北角兆華大廈３３個月大的男嬰及其家傭，二人曾
於５月１３日早上１０時半到過太古城麥當勞，５月１５日出現發燒、咳嗽，５月１６日快測陽
性，１７日到東區醫院其後確診，１８日出院；其家傭今早快測陽性，而男嬰的媽媽曾陪同到東
區醫院，５月１７日樣本呈陽性。太古城３期的麥當勞的個案涉及５枱。
　　至於日前染疫、居康景花園３母子，在全基因分析後發現同樣感染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，與
美國抵港６旬婦相同。（ｈｙ）

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