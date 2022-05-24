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24/05/2022 17:12

【新冠肺炎】歐家榮：歐洲猴痘個案絕大部分無旅遊史，情況不尋常

　　《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，關於猴痘
疫情，當局會注視世界衞生組織及疾控機構。他表示，現時主要是歐洲國家有爆發，但因個案絕
大部分無旅遊史，屬不尋常情況。染疫者大多涉年輕男士，大部分是男男性接觸者，有可能透過
親密接觸而傳染。當局昨日已向醫生發信，就該病加強監測，留意病人是否出現與猴痘相近的臨
床病徵。
　
＊Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒１２﹒１在港爆發風險存在＊
　
　　歐家榮指，Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案多有輕微病徵，需住院情況極少。相
比其他Ｏｍｉｃｒｏｎ分支病毒或Ｄｅｌｔａ病毒，Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒１２﹒１有可
能增傳染性約１０％，較容易傳播，但未有未有證據證明其增力入院、重症、死亡風險。
　　歐家榮又指，Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒１２﹒１在港爆發風險存在，現有２宗個案在完
成檢疫後進入社區，至少引致２間餐廳出現爆發，雖然現時尚未發現新個案，但當局仍會密切留
意。
　　歐家榮表示，現時疫情維持在每日２００多宗，有幾十宗個案波動，仍要觀察。他指疫情似
乎是平穩，要再看是否有持續向下趨勢，亦要審視其他因素，包括住院人數、重症個案等。
（ｈｙ）

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