【新冠肺炎】歐家榮：歐洲猴痘個案絕大部分無旅遊史，情況不尋常

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，關於猴痘

疫情，當局會注視世界衞生組織及疾控機構。他表示，現時主要是歐洲國家有爆發，但因個案絕

大部分無旅遊史，屬不尋常情況。染疫者大多涉年輕男士，大部分是男男性接觸者，有可能透過

親密接觸而傳染。當局昨日已向醫生發信，就該病加強監測，留意病人是否出現與猴痘相近的臨

床病徵。



＊Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２﹒１２﹒１在港爆發風險存在＊



歐家榮指，Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案多有輕微病徵，需住院情況極少。相

比其他Ｏｍｉｃｒｏｎ分支病毒或Ｄｅｌｔａ病毒，Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２﹒１２﹒１有可

能增傳染性約１０％，較容易傳播，但未有未有證據證明其增力入院、重症、死亡風險。

歐家榮又指，Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２﹒１２﹒１在港爆發風險存在，現有２宗個案在完

成檢疫後進入社區，至少引致２間餐廳出現爆發，雖然現時尚未發現新個案，但當局仍會密切留

意。

歐家榮表示，現時疫情維持在每日２００多宗，有幾十宗個案波動，仍要觀察。他指疫情似

乎是平穩，要再看是否有持續向下趨勢，亦要審視其他因素，包括住院人數、重症個案等。

（ｈｙ）

